https://sputniknews.com.tr/20230914/can-kaybi-3-bine-yaklasti-fasta-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha--1075465637.html

Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Fas’ın Marakeş kenti yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T10:48+0300

2023-09-14T10:48+0300

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dünya

deprem

fas

yıkım

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Fas Jeoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20230912/fasta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-artiyor-3-bine-yaklasti-1075412148.html

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deprem, fas, yıkım