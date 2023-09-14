https://sputniknews.com.tr/20230914/can-kaybi-3-bine-yaklasti-fasta-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha--1075465637.html
Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Fas’ın Marakeş kenti yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T10:48+0300
2023-09-14T10:48+0300
2023-09-14T10:48+0300
dünya
deprem
fas
yıkım
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Fas Jeoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230912/fasta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-artiyor-3-bine-yaklasti-1075412148.html
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deprem, fas, yıkım
Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
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Fas’ın Marakeş kenti yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
Fas Jeoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.
Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.
Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.