Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Türkiye
MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
109 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
73 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230914/can-kaybi-3-bine-yaklasti-fasta-48-buyuklugunde-bir-deprem-daha--1075465637.html
Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha
Fas’ın Marakeş kenti yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T10:48+0300
2023-09-14T10:48+0300
dünya
deprem
fas
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075364746_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8290b187e37230e472a4d319796a3cad.jpg
Fas Jeoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230912/fasta-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-artiyor-3-bine-yaklasti-1075412148.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075364746_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_44aa82ad5d75f9d114ce3b817ff42979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, fas, yıkım
deprem, fas, yıkım

Can kaybı 3 bine yaklaştı: Fas’ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

10:48 14.09.2023
© AA / Hamza MotakiFas deprem
Fas deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA / Hamza Motaki
Abone olTelegram
Fas’ın Marakeş kenti yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
Fas Jeoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 06.53'te meydana gelen depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti.
Depremin Marakeş'te de hissedildiği belirtildi.
Fas’ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
Fas - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
DÜNYA
Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor: 3 bine yaklaştı
12 Eylül, 15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала