https://sputniknews.com.tr/20230914/bakan-fidan-ab-komisyonu-uyesi-varhelyi-ile-telefonda-gorustu-1075478553.html
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T19:13+0300
2023-09-14T19:13+0300
2023-09-14T19:19+0300
türkiye
hakan fidan
ab
ab
ab
türkiye-ab ilişkileri
oliver varhelyi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Varhelyi yaptıkları görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ab-komisyonu-uyesi-varhelyi-turkiye-ile-iliskilerimiz-bizim-icin-cok-onemli-1075422056.html
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hakan fidan, ab, ab, ab, türkiye-ab ilişkileri, oliver varhelyi
hakan fidan, ab, ab, ab, türkiye-ab ilişkileri, oliver varhelyi
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü
19:13 14.09.2023 (güncellendi: 19:19 14.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Varhelyi yaptıkları görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.