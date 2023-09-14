https://sputniknews.com.tr/20230914/bakan-fidan-ab-komisyonu-uyesi-varhelyi-ile-telefonda-gorustu-1075478553.html

Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T19:13+0300

2023-09-14T19:13+0300

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türkiye

hakan fidan

ab

ab

ab

türkiye-ab ilişkileri

oliver varhelyi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Varhelyi yaptıkları görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230913/ab-komisyonu-uyesi-varhelyi-turkiye-ile-iliskilerimiz-bizim-icin-cok-onemli-1075422056.html

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hakan fidan, ab, ab, ab, türkiye-ab ilişkileri, oliver varhelyi