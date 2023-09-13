AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
21 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
136 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
Canlı
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ab-komisyonu-uyesi-varhelyi-turkiye-ile-iliskilerimiz-bizim-icin-cok-onemli-1075422056.html
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayarak... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T00:17+0300
2023-09-13T00:17+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri
türkiye
avrupa
ab
ab
ab
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073172344_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_91e923fe09cd5404cdb3bc1dbe2f984a.jpg
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü.Oturumda bir konuşma yapan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Türkiye, aday ülke olmaya, NATO müttefiki, yakın komşu ve Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinin istikrar ve güvenliği açısından kilit ortak olmaya devam ediyor" dedi.AB'nin Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesini istediğine işaret eden Varhelyi, başta "dijital ve yeşil geçiş", ekonomi, enerji, göç ve mültecilere yardım olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı.Varhelyi, "İlişkilerin geleceği konusunda ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Başarılı olmak için her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Gümrük Birliği, vize kolaylığı, enerji ve teknoloji, yatırımlar, gıda güvenliği hızla ilerleyebileceğimiz alanlardan bazıları" diye konuştu.AB Komisyonu üyesi Varhelyi, şöyle devam etti:Varheyli, Türkiye ile katılım müzakerelerinde uzun süredir ilerleme olmadığını anımsatarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gibi konulardaki diyalogun, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.Yeni anlaşmalarGeçen yıl başlatılan Türkiye Yatırım Platformu'nun tam olarak faaliyete geçtiğini söyleyen Varhelyi, insani yardım projeleriyle de depremden korunma ve yeniden inşaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.Varhelyi, AB'nin Türkiye'nin mültecilere yıllardır yaptığı ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu aktararak, Birliğin bu konuda da destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.Karadeniz Tahıl GirişimiKaradeniz Tahıl Girişimi'ne de değinen Varhelyi, "Türkiye'nin Ukrayna'ya ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Varhelyi, "Özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda da Türkiye'nin AB ile temasını sürdürmesi büyük önem taşıyor" dedi.- Doğu AkdenizDoğu Akdeniz'de istikrar ve güven ortamının tesisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Varhelyi, AB'nin 6 Şubat depremleri sonrası dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimde azalma olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Varhelyi, "Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması vazgeçilmezdir" ifadesini kullandı.AB Komisyonu Üyesi Varhelyi geçen hafta Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulunmuş, görüşmelerinin verimli geçtiğini duyurmuştu.AB Komisyonu'nun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nun yarın kabul edilmesi bekleniyor.
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073172344_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_36ef1267ace2b9cfed0a328571074e58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri, türkiye, avrupa, ab, ab, ab, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri, türkiye, avrupa, ab, ab, ab, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli

00:17 13.09.2023
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA / Dursun Aydemir
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayarak, Gümrük Birliği, vize kolaylığı, enerji ve teknoloji, yatırımlar, gıda güvenliği gibi konularda tarafların karşılıklı çabasıyla hızla ilerleme kaydedilebileceğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü.
Oturumda bir konuşma yapan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Türkiye, aday ülke olmaya, NATO müttefiki, yakın komşu ve Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinin istikrar ve güvenliği açısından kilit ortak olmaya devam ediyor" dedi.
AB'nin Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesini istediğine işaret eden Varhelyi, başta "dijital ve yeşil geçiş", ekonomi, enerji, göç ve mültecilere yardım olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı.
Varhelyi, "İlişkilerin geleceği konusunda ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Başarılı olmak için her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Gümrük Birliği, vize kolaylığı, enerji ve teknoloji, yatırımlar, gıda güvenliği hızla ilerleyebileceğimiz alanlardan bazıları" diye konuştu.
AB Komisyonu üyesi Varhelyi, şöyle devam etti:
"Ancak ilişkilerin gelişebilmesi için Türkiye'de iç reformlara ve ikili ilişkilerimizde elverişli siyasi ortama ihtiyaç var. AB Komisyonu kaygılarını dile getirmeye ve siyasi farklılıkları ele almaya devam edecek."
Varheyli, Türkiye ile katılım müzakerelerinde uzun süredir ilerleme olmadığını anımsatarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gibi konulardaki diyalogun, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Yeni anlaşmalar

Geçen yıl başlatılan Türkiye Yatırım Platformu'nun tam olarak faaliyete geçtiğini söyleyen Varhelyi, insani yardım projeleriyle de depremden korunma ve yeniden inşaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.
Varhelyi, AB'nin Türkiye'nin mültecilere yıllardır yaptığı ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu aktararak, Birliğin bu konuda da destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Karadeniz Tahıl Girişimi'ne de değinen Varhelyi, "Türkiye'nin Ukrayna'ya ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Varhelyi, "Özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda da Türkiye'nin AB ile temasını sürdürmesi büyük önem taşıyor" dedi.
- Doğu Akdeniz
Doğu Akdeniz'de istikrar ve güven ortamının tesisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Varhelyi, AB'nin 6 Şubat depremleri sonrası dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimde azalma olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Varhelyi, "Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması vazgeçilmezdir" ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi geçen hafta Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulunmuş, görüşmelerinin verimli geçtiğini duyurmuştu.
AB Komisyonu'nun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nun yarın kabul edilmesi bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала