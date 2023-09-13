https://sputniknews.com.tr/20230913/ab-komisyonu-uyesi-varhelyi-turkiye-ile-iliskilerimiz-bizim-icin-cok-onemli-1075422056.html

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayarak... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T00:17+0300

2023-09-13T00:17+0300

2023-09-13T00:17+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri

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avrupa

ab

ab

ab

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü.Oturumda bir konuşma yapan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Türkiye, aday ülke olmaya, NATO müttefiki, yakın komşu ve Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinin istikrar ve güvenliği açısından kilit ortak olmaya devam ediyor" dedi.AB'nin Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesini istediğine işaret eden Varhelyi, başta "dijital ve yeşil geçiş", ekonomi, enerji, göç ve mültecilere yardım olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı.Varhelyi, "İlişkilerin geleceği konusunda ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Başarılı olmak için her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Gümrük Birliği, vize kolaylığı, enerji ve teknoloji, yatırımlar, gıda güvenliği hızla ilerleyebileceğimiz alanlardan bazıları" diye konuştu.AB Komisyonu üyesi Varhelyi, şöyle devam etti:Varheyli, Türkiye ile katılım müzakerelerinde uzun süredir ilerleme olmadığını anımsatarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gibi konulardaki diyalogun, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.Yeni anlaşmalarGeçen yıl başlatılan Türkiye Yatırım Platformu'nun tam olarak faaliyete geçtiğini söyleyen Varhelyi, insani yardım projeleriyle de depremden korunma ve yeniden inşaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.Varhelyi, AB'nin Türkiye'nin mültecilere yıllardır yaptığı ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu aktararak, Birliğin bu konuda da destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.Karadeniz Tahıl GirişimiKaradeniz Tahıl Girişimi'ne de değinen Varhelyi, "Türkiye'nin Ukrayna'ya ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Varhelyi, "Özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda da Türkiye'nin AB ile temasını sürdürmesi büyük önem taşıyor" dedi.- Doğu AkdenizDoğu Akdeniz'de istikrar ve güven ortamının tesisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Varhelyi, AB'nin 6 Şubat depremleri sonrası dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimde azalma olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Varhelyi, "Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması vazgeçilmezdir" ifadesini kullandı.AB Komisyonu Üyesi Varhelyi geçen hafta Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulunmuş, görüşmelerinin verimli geçtiğini duyurmuştu.AB Komisyonu'nun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nun yarın kabul edilmesi bekleniyor.

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