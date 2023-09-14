https://sputniknews.com.tr/20230914/atasehirde-5-katli-binada-yangin-1075469472.html
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Yangının çıktığı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T13:26+0300
2023-09-14T13:26+0300
2023-09-14T13:26+0300
türkiye
ataşehir
yangın
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075469318_51:0:1583:862_1920x0_80_0_0_abf26d459d41068e9301312845dc5e46.png
Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın baca kısmında yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi. Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/muglada-orman-yangini-cikti-1075403064.html
türkiye
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075469318_242:0:1391:862_1920x0_80_0_0_6d98080312d672ab6310b315158e7ec5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ataşehir, yangın, bina
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
Abone ol
Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Yangının çıktığı binanın üst katında bulunanlar da tahliye edildi.
Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın baca kısmında yangın çıktı.
Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi.
Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.
Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.