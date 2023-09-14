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https://sputniknews.com.tr/20230914/atasehirde-5-katli-binada-yangin-1075469472.html
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Yangının çıktığı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ataşehir
yangın
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Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın baca kısmında yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi. Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/muglada-orman-yangini-cikti-1075403064.html
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ataşehir, yangın, bina
ataşehir, yangın, bina

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

13:26 14.09.2023
© İHAAtaşehir
Ataşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA
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Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Yangının çıktığı binanın üst katında bulunanlar da tahliye edildi.
Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın baca kısmında yangın çıktı.
Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi.
Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.

Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.
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