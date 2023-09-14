https://sputniknews.com.tr/20230914/atasehirde-5-katli-binada-yangin-1075469472.html

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Ataşehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Yangının çıktığı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T13:26+0300

2023-09-14T13:26+0300

2023-09-14T13:26+0300

türkiye

ataşehir

yangın

bina

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Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Baysal Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle restoranın baca kısmında yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi. Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan bir hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/muglada-orman-yangini-cikti-1075403064.html

türkiye

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