https://sputniknews.com.tr/20230912/muglada-orman-yangini-cikti-1075403064.html

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T11:24+0300

2023-09-12T11:24+0300

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türkiye

orman yangını

muğla

yangın

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Muğla'nın Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

https://sputniknews.com.tr/20230909/izmirde-orman-yangini-hava-trafigi-aksadi-1075337442.html

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