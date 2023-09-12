https://sputniknews.com.tr/20230912/muglada-orman-yangini-cikti-1075403064.html
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T11:24+0300
2023-09-12T11:24+0300
2023-09-12T12:21+0300
türkiye
orman yangını
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Muğla'nın Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230909/izmirde-orman-yangini-hava-trafigi-aksadi-1075337442.html
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orman yangını, muğla, yangın
orman yangını, muğla, yangın
Muğla'da orman yangını çıktı
11:24 12.09.2023 (güncellendi: 12:21 12.09.2023) Abone ol
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.