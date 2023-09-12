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https://sputniknews.com.tr/20230912/muglada-orman-yangini-cikti-1075403064.html
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230909/izmirde-orman-yangini-hava-trafigi-aksadi-1075337442.html
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orman yangını, muğla, yangın
orman yangını, muğla, yangın

Muğla'da orman yangını çıktı

11:24 12.09.2023 (güncellendi: 12:21 12.09.2023)
© AA / Durmuş GençMuğla orman yangını
Muğla orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA / Durmuş Genç
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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