https://sputniknews.com.tr/20230909/izmirde-orman-yangini-hava-trafigi-aksadi-1075337442.html

İzmir'de orman yangını: Hava trafiği aksadı

İzmir'de orman yangını: Hava trafiği aksadı

İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor. Öte yandan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yangın nedeniyle bir süre uçuşlara kapatıldı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T15:42+0300

2023-09-09T15:42+0300

2023-09-09T15:42+0300

türkiye

izmir

orman yangını

uçak

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20230905/cok-sayida-yildirim-dustu-36-yerde-yangin-cikti-1075205618.html

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