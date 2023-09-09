https://sputniknews.com.tr/20230909/izmirde-orman-yangini-hava-trafigi-aksadi-1075337442.html
İzmir'de orman yangını: Hava trafiği aksadı
İzmir'de orman yangını: Hava trafiği aksadı
İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor. Öte yandan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yangın nedeniyle bir süre uçuşlara kapatıldı. 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T15:42+0300
2023-09-09T15:42+0300
2023-09-09T15:42+0300
türkiye
izmir
orman yangını
uçak
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230905/cok-sayida-yildirim-dustu-36-yerde-yangin-cikti-1075205618.html
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izmir, orman yangını, uçak
izmir, orman yangını, uçak
İzmir'de orman yangını: Hava trafiği aksadı
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İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor. Öte yandan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yangın nedeniyle bir süre uçuşlara kapatıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.