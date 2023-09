https://sputniknews.com.tr/20230914/ak-parti-sozcusu-celikten-kilicdaroglunun-g20-zirvesi-aciklamalarina-tepki-1075479639.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'G20 Zirvesi' açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmediğini, bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisinin olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:CHP Sözcü Öztrak'tan yanıtÇelik'in bu açıklamasına yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden "Erdoğan’ın Parti Sözcüsü, haddini aşarak bize dış politika dersi vermeye kalkmış" diyerek şu ifadeleri kullandı:Bizim, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir" diye devam eden Öztrak, açıklamasına şunları ekledi:Öztrak'ın bu açıklamalarına Çelik'ten yanıt geldi.Çelik, sosyal medya hesabından Öztrak’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. ‘Türkiye’nin kurucu partisi’ unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz."Kılıçdaroğlu ne demişti?CHP lideri Kılıçdaroğlu, G20 zirvesinde Erdoğan'ın Sisi'yle görüşmesini ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridorunun Türkiye'siz fotoğraflarını hatırlatarak "Erdoğan tarihi bir skandala imza attı" demiştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

