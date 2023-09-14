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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'G20 Zirvesi' açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'G20 Zirvesi' açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 Zirvesi hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Hiç anlamadığı konularda... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T19:42+0300
2023-09-14T19:47+0300
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ömer çelik
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
faik öztrak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmediğini, bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisinin olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:CHP Sözcü Öztrak'tan yanıtÇelik'in bu açıklamasına yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden "Erdoğan’ın Parti Sözcüsü, haddini aşarak bize dış politika dersi vermeye kalkmış" diyerek şu ifadeleri kullandı:Bizim, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir" diye devam eden Öztrak, açıklamasına şunları ekledi:Öztrak'ın bu açıklamalarına Çelik'ten yanıt geldi.Çelik, sosyal medya hesabından Öztrak’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. ‘Türkiye’nin kurucu partisi’ unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz."Kılıçdaroğlu ne demişti?CHP lideri Kılıçdaroğlu, G20 zirvesinde Erdoğan'ın Sisi'yle görüşmesini ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridorunun Türkiye'siz fotoğraflarını hatırlatarak "Erdoğan tarihi bir skandala imza attı" demiştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
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ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), faik öztrak

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'G20 Zirvesi' açıklamalarına tepki

19:42 14.09.2023 (güncellendi: 19:47 14.09.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G20 Zirvesi hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine cehalet dolu cümlelerle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak G20 Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmediğini, bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisinin olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mıza yönelik 'Erdoğan küresel güçlere boyun eğmiştir' demiş. Cumhurbaşkanı'mızın küresel sistem içindeki güçlü ve kararlı çizgisi, Kılıçdaroğlu'nun asla anlayamayacağı bir boyuttadır. Zaten küresel sistemin bütün aktörleri Cumhurbaşkanı'mızın kararlı ve vizyoner bir dış politika çizgisi izlediğini yakinen bildiği gibi dostlarımız bu duruşuna saygı duyduklarını da açıkça ifade etmektedirler. Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'siz masa kurulduğunu' söylemesi ise masa denilince sadece 7'li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır. Cumhurbaşkanı'mız ise küresel ve bölgesel olaylarda 'Türkiye'siz masa kurulamaz' dediğinde bunu defalarca ispat etmiştir.
Seçim kampanyası boyunca terör örgütlerinin destek propagandasına sessiz kalan ve boyun eğen, dahası sınır ötesi tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü milli dış politika hakkında konuşması abestir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikle terörle mücadeleden Mavi Vatan'a, Karabağ ve Suriye'den Libya'ya kadar bir dizi konuda dersini çalışması, sınavını vermesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu'nun G20'yi değerlendirebilmesi için kat etmesi gereken çok mesafe vardır."

CHP Sözcü Öztrak'tan yanıt

Çelik'in bu açıklamasına yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden "Erdoğan’ın Parti Sözcüsü, haddini aşarak bize dış politika dersi vermeye kalkmış" diyerek şu ifadeleri kullandı:
Bizim,
İçeride kaplan, dışarıda süt dökmüş kedi olanlardan,
Sahte videolarla milleti aldatmaya kalkanlardan,
Dün “Bu can bu tende oldukça vermem” dediği rahibi, Amerikan Başkanı gönder deyince apar topar Oval Ofis’e gönderenlerden,
Trump’ın gönderdiği “aptal olma” yazan hakaret mektubunu onun yüzüne çarpamayan,
Dün “Gösteririz ama vermeyiz” dediği Cemal Kaşıkçı dosyasını, paraya sıkışınca katil dediği Suudi Arabistan yöneticisine iadeli taahhütlü gönderenlerden,
Dün “Darbenin finansörü” olmakla suçladığı, “Şerefsiz” diye manşetler attırdığı, Körfez Şeyhlerinin bugün eteğine kapananlardan,
Dün “Darbeci” dediği Sisi’nin, bugün her gördüğü yerde eline sarılanlardan,
G20 toplantısında dünya ticaretinin en önemli akslarından birinden ülkemiz dışlanırken, orada bardak gibi oturan BOP Eşbaşkanı ve şürekasından,
Bugün "ak" dediğine yarın "kara" diyerek kimseye güven vermeyen AK Parti siyasetinden,
Dış politikada tükürdüğünü yalamayı alışkanlık haline getirenlerden alacağımız hiç bir dış politika dersi yoktur.
"Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir" diye devam eden Öztrak, açıklamasına şunları ekledi:
Şehirlerimizin altına bombalar döşenirken valilere “Dokunmayın” talimatı veren,
Oslo’da devlet görevlilerini teröristlerle aynı masaya oturtan,
Terör elebaşının mektuplarını devletin resmi televizyonunda okutan,
Terörle mücadele için sınır ötesi tezkere görünümü altında, topraklarımızda yabancı askerlerin cirit atmasının önünü açmaya kalkan,
Sonra da çektikleri sahte videolarla bizi terörist gibi göstermeye kalkan siyaset sahtekarlarından alacağımız vatanseverlik, yerlilik ve millilik dersi de yoktur.
Biz Genel Başkanımızın milletimizin çıkarlarını savunmak adına sorduğu soruyu bir kere daha tekrarlayalım:
"Türkiye, G20 Zirvesinde oluşturulan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nda neden yer almıyor?"
Küfür etmeyin cevap verin.
Öztrak'ın bu açıklamalarına Çelik'ten yanıt geldi.
Çelik, sosyal medya hesabından Öztrak’a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
“Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. ‘Türkiye’nin kurucu partisi’ unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, G20 zirvesinde Erdoğan'ın Sisi'yle görüşmesini ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa koridorunun Türkiye'siz fotoğraflarını hatırlatarak "Erdoğan tarihi bir skandala imza attı" demiştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır.
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