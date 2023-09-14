Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'G-20' yanıtı: Hiç anlamadığı konulardaki açıklamalarına yenisini eklemiş
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
© AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına "Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş" diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına karşı tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cehalet dolu ifadeler kullandığını söyleyerek "Sayın Kılıçdaroğlu hayatında hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir, G20’yi değerlendirebilmesi için katetmesi gereken çok mesafe vardır." mesajını paylaştı.
AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’siz masa kurulduğunu” söylemesi ise masa denilince sadece 7’li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır" dedi.
Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu, Türkiye'nin dışlandığını öne sürmüştü.
AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’siz masa kurulduğunu” söylemesi ise masa denilince sadece 7’li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır" dedi.
Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu, Türkiye'nin dışlandığını öne sürmüştü.
Seçim kampanyası boyunca terör örgütlerinin destek propagandasına sessiz kalan ve boyun eğen, dahası sınır ötesi tezkereye hayır diyen Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü milli dış politika hakkında konuşması abestir!— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 14, 2023
Sn Kılıçdaroğlu’nun öncelikle terörle mücadeleden…