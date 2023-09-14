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https://sputniknews.com.tr/20230914/celikten-kilicdarogluna-g-20-yaniti-hic-anlamadigi-konulardaki-aciklamalarina-yenisini-eklemis-1075469200.html
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'G-20' yanıtı: Hiç anlamadığı konulardaki açıklamalarına yenisini eklemiş
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'G-20' yanıtı: Hiç anlamadığı konulardaki açıklamalarına yenisini eklemiş
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına "Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T13:14+0300
2023-09-14T13:14+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
ak parti
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına karşı tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cehalet dolu ifadeler kullandığını söyleyerek "Sayın Kılıçdaroğlu hayatında hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir, G20’yi değerlendirebilmesi için katetmesi gereken çok mesafe vardır." mesajını paylaştı.AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’siz masa kurulduğunu” söylemesi ise masa denilince sadece 7’li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır" dedi.Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu, Türkiye'nin dışlandığını öne sürmüştü.
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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'G-20' yanıtı: Hiç anlamadığı konulardaki açıklamalarına yenisini eklemiş

13:14 14.09.2023
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına "Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş" diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına karşı tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cehalet dolu ifadeler kullandığını söyleyerek "Sayın Kılıçdaroğlu hayatında hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir, G20’yi değerlendirebilmesi için katetmesi gereken çok mesafe vardır." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’siz masa kurulduğunu” söylemesi ise masa denilince sadece 7’li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır" dedi.

Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu, Türkiye'nin dışlandığını öne sürmüştü.
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