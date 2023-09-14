https://sputniknews.com.tr/20230914/celikten-kilicdarogluna-g-20-yaniti-hic-anlamadigi-konulardaki-aciklamalarina-yenisini-eklemis-1075469200.html

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'G-20' yanıtı: Hiç anlamadığı konulardaki açıklamalarına yenisini eklemiş

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'G-20' yanıtı: Hiç anlamadığı konulardaki açıklamalarına yenisini eklemiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına "Hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T13:14+0300

2023-09-14T13:14+0300

2023-09-14T13:14+0300

politika

ömer çelik

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarına karşı tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cehalet dolu ifadeler kullandığını söyleyerek "Sayın Kılıçdaroğlu hayatında hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmiş değildir, G20’yi değerlendirebilmesi için katetmesi gereken çok mesafe vardır." mesajını paylaştı.AK Parti Sözcüsü, "Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’siz masa kurulduğunu” söylemesi ise masa denilince sadece 7’li masayı anlayan birisi için büyük bir iddiadır" dedi.Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu, Türkiye'nin dışlandığını öne sürmüştü.

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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)