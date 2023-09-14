Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
73 dk
ANKARA FARKI
Yeni Anayasa tartışması
15:03
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230914/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075468490.html
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Tunç, ''Tanrıkulu... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T12:25+0300
2023-09-14T13:09+0300
türkiye
sezgin tanrıkulu
yılmaz tunç
ap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0c/1075394631_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_b36b51cb5b5fb87ab749a715f53c13ed.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini veAvrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildiBakan Tunç, AP'nin Türkiye raporuna şu sözlerle tepki gösterdi:'Soruşturma izni verildi'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştiren Adalet Bakanı, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-chpli-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-izni-talebi-1075446410.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0c/1075394631_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_06b8c959a44762cf43d0740e84a64f52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sezgin tanrıkulu, yılmaz tunç, ap
sezgin tanrıkulu, yılmaz tunç, ap

Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki

12:25 14.09.2023 (güncellendi: 13:09 14.09.2023)
© AA / İsmail KaplanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA / İsmail Kaplan
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Tunç, ''Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi.'' dedi. Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini veAvrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildi
Bakan Tunç, AP'nin Türkiye raporuna şu sözlerle tepki gösterdi:
''AP'nin 2022 Türkiye raporundaki ifadeler Türkiye'nin haketmediği sözler. Tek taraflı hazırlanmış bir takım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden onların etkisi ile hazırlanan bir rapor. Hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı anlamındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil. Bu raporun bizde bir değeri yoktur.''

'Soruşturma izni verildi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştiren Adalet Bakanı, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.
Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
TÜRKİYE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi
Dün, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала