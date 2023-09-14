https://sputniknews.com.tr/20230914/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075468490.html
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Tunç, ''Tanrıkulu... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T12:25+0300
2023-09-14T12:25+0300
2023-09-14T13:09+0300
türkiye
sezgin tanrıkulu
yılmaz tunç
ap
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini veAvrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildiBakan Tunç, AP'nin Türkiye raporuna şu sözlerle tepki gösterdi:'Soruşturma izni verildi'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştiren Adalet Bakanı, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-chpli-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-izni-talebi-1075446410.html
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sezgin tanrıkulu, yılmaz tunç, ap
sezgin tanrıkulu, yılmaz tunç, ap
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki
12:25 14.09.2023 (güncellendi: 13:09 14.09.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Tunç, ''Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi.'' dedi. Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini veAvrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildi
Bakan Tunç, AP'nin Türkiye raporuna şu sözlerle tepki gösterdi:
''AP'nin 2022 Türkiye raporundaki ifadeler Türkiye'nin haketmediği sözler. Tek taraflı hazırlanmış bir takım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden onların etkisi ile hazırlanan bir rapor. Hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı anlamındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil. Bu raporun bizde bir değeri yoktur.''
'Soruşturma izni verildi'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştiren Adalet Bakanı, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.
Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek." dedi.