https://sputniknews.com.tr/20230914/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075468490.html

Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Tunç, ''Tanrıkulu... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T12:25+0300

2023-09-14T12:25+0300

2023-09-14T13:09+0300

türkiye

sezgin tanrıkulu

yılmaz tunç

ap

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini veAvrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu kabul edildiBakan Tunç, AP'nin Türkiye raporuna şu sözlerle tepki gösterdi:'Soruşturma izni verildi'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştiren Adalet Bakanı, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.Tunç, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230913/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-chpli-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-izni-talebi-1075446410.html

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