https://sputniknews.com.tr/20230913/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-chpli-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-izni-talebi-1075446410.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T15:37+0300

2023-09-13T15:37+0300

2023-09-13T15:55+0300

türkiye

sezgin tanrıkulu

adalet bakanlığı

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075379083.html

türkiye

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sezgin tanrıkulu, adalet bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk)