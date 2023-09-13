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https://sputniknews.com.tr/20230913/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-chpli-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-izni-talebi-1075446410.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T15:37+0300
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türkiye
sezgin tanrıkulu
adalet bakanlığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075379083.html
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sezgin tanrıkulu, adalet bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
sezgin tanrıkulu, adalet bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi

15:37 13.09.2023 (güncellendi: 15:55 13.09.2023)
© AACHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
POLİTİKA
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması
11 Eylül, 11:45
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