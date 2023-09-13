https://sputniknews.com.tr/20230913/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-chpli-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-izni-talebi-1075446410.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T15:37+0300
2023-09-13T15:37+0300
2023-09-13T15:55+0300
türkiye
sezgin tanrıkulu
adalet bakanlığı
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075379083.html
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sezgin tanrıkulu, adalet bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
sezgin tanrıkulu, adalet bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi
15:37 13.09.2023 (güncellendi: 15:55 13.09.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.