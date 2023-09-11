https://sputniknews.com.tr/20230911/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075379083.html
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu´nun açıklamaları ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Tunç, Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T11:45+0300
2023-09-11T11:45+0300
2023-09-11T11:45+0300
politika
yılmaz tunç
sezgin tanrıkulu
tsk
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı. HP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil" dedi.Tanrıkulu'na CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti."Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreç Meclis'in takdirindedir."
https://sputniknews.com.tr/20230909/chpden-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-yetkili-organlarimizda-gorusulecektir-1075345380.html
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yılmaz tunç, sezgin tanrıkulu, tsk
yılmaz tunç, sezgin tanrıkulu, tsk
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu´nun açıklamaları ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Tunç, Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözleri için "Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı. HP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil" dedi.
Tanrıkulu'na CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti.
"Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreç Meclis'in takdirindedir."