https://sputniknews.com.tr/20230911/adalet-bakani-tunctan-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-1075379083.html

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu´nun açıklamaları ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Tunç, Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T11:45+0300

2023-09-11T11:45+0300

2023-09-11T11:45+0300

politika

yılmaz tunç

sezgin tanrıkulu

tsk

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı. HP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil" dedi.Tanrıkulu'na CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti."Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreç Meclis'in takdirindedir."

https://sputniknews.com.tr/20230909/chpden-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-yetkili-organlarimizda-gorusulecektir-1075345380.html

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yılmaz tunç, sezgin tanrıkulu, tsk