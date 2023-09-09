https://sputniknews.com.tr/20230909/chpden-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-yetkili-organlarimizda-gorusulecektir-1075345380.html

CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Yetkili organlarımızda görüşülecektir

CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Yetkili organlarımızda görüşülecektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İfadeleri... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T20:21+0300

2023-09-09T20:21+0300

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türkiye

faik öztrak

diyarbakır

sezgin tanrıkulu

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Tanrıkulu, TV100'deki yayında TSK'ya ilişkin, "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı..

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faik öztrak, diyarbakır, sezgin tanrıkulu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)