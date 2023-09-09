https://sputniknews.com.tr/20230909/chpden-sezgin-tanrikulu-aciklamasi-yetkili-organlarimizda-gorusulecektir-1075345380.html
CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İfadeleri... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T20:21+0300
2023-09-09T20:21+0300
2023-09-09T20:24+0300
türkiye
faik öztrak
diyarbakır
sezgin tanrıkulu
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Tanrıkulu, TV100'deki yayında TSK'ya ilişkin, "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı..
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faik öztrak, diyarbakır, sezgin tanrıkulu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
faik öztrak, diyarbakır, sezgin tanrıkulu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Yetkili organlarımızda görüşülecektir
20:21 09.09.2023 (güncellendi: 20:24 09.09.2023) Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İfadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.
Ne olmuştu?
Tanrıkulu, TV100'deki yayında TSK'ya ilişkin, "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı..