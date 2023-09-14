https://sputniknews.com.tr/20230914/abd-rusyaya-yaptirimlari-genisletti-100den-fazla-sirket-ve-20den-fazla-vatandas-kara-listede-1075481005.html

ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti: 100’den fazla şirket ve 20’den fazla vatandaş kara listede

ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti: 100’den fazla şirket ve 20’den fazla vatandaş kara listede

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren 100’den fazla şirkete ve 20’den fazla vatandaşına yaptırım getirildiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T20:10+0300

2023-09-14T20:10+0300

2023-09-14T20:10+0300

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abd

abd

rusya

yaptırım

abd hazine bakanlığı

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

ofac

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ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ‘kara listesine’ başta AvtoVaz, Moskviç, Transmaşholding, Avtodor, Saturn ve NPO Soyuz olmak üzere Rusya’nın otomotiv, cevher ve elmas madenciliği alanında faaliyet gösteren, Arktik bölgedeki faaliyetle bağlantısı olan ve diğer alanlarda çalışan 100’den fazla şirket dahil edildi.Listeye ayrıca 20’den fazla kişi dahil edildi.

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abd, abd, rusya, yaptırım, abd hazine bakanlığı, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ofac