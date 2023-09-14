https://sputniknews.com.tr/20230914/abd-rusyaya-yaptirimlari-genisletti-100den-fazla-sirket-ve-20den-fazla-vatandas-kara-listede-1075481005.html
ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti: 100’den fazla şirket ve 20’den fazla vatandaş kara listede
ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti: 100’den fazla şirket ve 20’den fazla vatandaş kara listede
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren 100’den fazla şirkete ve 20’den fazla vatandaşına yaptırım getirildiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T20:10+0300
2023-09-14T20:10+0300
2023-09-14T20:10+0300
dünya
abd
abd
rusya
yaptırım
abd hazine bakanlığı
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
ofac
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ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ‘kara listesine’ başta AvtoVaz, Moskviç, Transmaşholding, Avtodor, Saturn ve NPO Soyuz olmak üzere Rusya’nın otomotiv, cevher ve elmas madenciliği alanında faaliyet gösteren, Arktik bölgedeki faaliyetle bağlantısı olan ve diğer alanlarda çalışan 100’den fazla şirket dahil edildi.Listeye ayrıca 20’den fazla kişi dahil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-navalniyi-zehirlemekle-sucladigi-4-rusya-vatandasina-yaptirim-uyguladi-1074731233.html
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abd, abd, rusya, yaptırım, abd hazine bakanlığı, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ofac
abd, abd, rusya, yaptırım, abd hazine bakanlığı, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ofac
ABD, Rusya’ya yaptırımları genişletti: 100’den fazla şirket ve 20’den fazla vatandaş kara listede
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın çeşitli alanlarında faaliyet gösteren 100’den fazla şirkete ve 20’den fazla vatandaşına yaptırım getirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ‘kara listesine’ başta AvtoVaz, Moskviç, Transmaşholding, Avtodor, Saturn ve NPO Soyuz olmak üzere Rusya’nın otomotiv, cevher ve elmas madenciliği alanında faaliyet gösteren, Arktik bölgedeki faaliyetle bağlantısı olan ve diğer alanlarda çalışan 100’den fazla şirket dahil edildi.
Listeye ayrıca 20’den fazla kişi dahil edildi.