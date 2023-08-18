https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-navalniyi-zehirlemekle-sucladigi-4-rusya-vatandasina-yaptirim-uyguladi-1074731233.html
ABD, Navalnıy’ı zehirlemekle suçladığı 4 Rusya vatandaşına yaptırım uyguladı
ABD, Navalnıy’ı zehirlemekle suçladığı 4 Rusya vatandaşına yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, Aleksey Navalnıy’in 2020’de meydana gelen sağlık sorunuyla ilgili duruma karıştığı düşünülen 4 Rusya vatandaşının ‘kara listeye’... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T01:34+0300
2023-08-18T01:34+0300
2023-08-18T01:34+0300
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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya vatandaşları Aleksey Aleksandrov, Konstantin Kudryavtsev, İvan Osipov ve Vladimir Panyaev’in “Rus muhalifin zehirlenmesinde eli olduğu” iddia edildi. Bu kişilere karşı, insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım öngören “Magnitskiy Yasası’na uygun” yaptırım getirildiği ifade edildi.Navalnıy, 20 Ağustos 2020’de Tomsk’tan Moskova’ya uçtuğu sırada kendini kötü hissetmişti. Uçak, Omsk şehrine zorunlu iniş yapmıştı. Navalnıy koma halinde hastaneye kaldırılmıştı. Rus uzmanlar, Navalnıy’in kanında hiçbir zehirli maddeye rastlamamıştı. Ailesinin kararıyla Navalnıy 22 Ağustos 2020’den itibaren Berlin’deki bir özel hastanede tedavi görmüştü. Alman uzmanlar, Navalnıy’in kanında zehirli maddeler tespit ettiklerini açıklamıştı.Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, 6 Ekim 2020’de, Navalnıy’in Noviçok adı verilen bir tür sinir ajanı ile zehirlendiğini iddia etmişti.
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aleksey navalnıy, abd, abd, rus
aleksey navalnıy, abd, abd, rus
ABD, Navalnıy’ı zehirlemekle suçladığı 4 Rusya vatandaşına yaptırım uyguladı
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ABD Hazine Bakanlığı, Aleksey Navalnıy’in 2020’de meydana gelen sağlık sorunuyla ilgili duruma karıştığı düşünülen 4 Rusya vatandaşının ‘kara listeye’ alındığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya vatandaşları Aleksey Aleksandrov, Konstantin Kudryavtsev, İvan Osipov ve Vladimir Panyaev’in “Rus muhalifin zehirlenmesinde eli olduğu” iddia edildi. Bu kişilere karşı, insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım öngören “Magnitskiy Yasası’na uygun” yaptırım getirildiği ifade edildi.
Navalnıy, 20 Ağustos 2020’de Tomsk’tan Moskova’ya uçtuğu sırada kendini kötü hissetmişti. Uçak, Omsk şehrine zorunlu iniş yapmıştı. Navalnıy koma halinde hastaneye kaldırılmıştı. Rus uzmanlar, Navalnıy’in kanında hiçbir zehirli maddeye rastlamamıştı. Ailesinin kararıyla Navalnıy 22 Ağustos 2020’den itibaren Berlin’deki bir özel hastanede tedavi görmüştü. Alman uzmanlar, Navalnıy’in kanında zehirli maddeler tespit ettiklerini açıklamıştı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, 6 Ekim 2020’de, Navalnıy’in Noviçok adı verilen bir tür sinir ajanı ile zehirlendiğini iddia etmişti.