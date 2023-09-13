https://sputniknews.com.tr/20230913/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-1075446106.html

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçiden biri hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçiden biri hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 işçiden birinin hayatını... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T15:25+0300

2023-09-13T15:25+0300

2023-09-13T16:43+0300

türkiye

maden

göçük

zonguldak

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi.Olay yerine kısa sürede polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi ve göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.1 işçi hayatını kaybettiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 işçiden birinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise yaralı kurtarıldığını açıkladı.Sağlık Bakanlığı: 6 yaralımız varSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." açıklamasında bulundu.'Patlama değil göçük'Hacıbektaşoğlu, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kodunda göçük meydana geldiğini söyledi.Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 250 kişilik arama kurtarma ekibi, tahlisiye ekibi müdahale ediyor. Bir işçi ağır yaralı çıkarıldı, diğer 3 işçiyle irtibat halinde ekiplerimiz. Dikkatli bir şekilde onları çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.Hacıbektaşoğlu, vardiyada 280 kişinin çalıştığını dile getirerek, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.'13:45 sularında meydana geldi'AFAD, sosyal medya hesabından “Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay bölgesine AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yayımladı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/somada-maden-ocaginda-toprak-kaymasi-1-isci-hayatini-kaybetti-3-isci-yaralandi-1070873451.html

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