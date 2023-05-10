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Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T02:16+0300
2023-05-10T02:16+0300
türkiye
soma
maden kazası
heyelan
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Manisa'nın Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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soma, maden kazası, heyelan
soma, maden kazası, heyelan

Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

02:16 10.05.2023
© AAManisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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