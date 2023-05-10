https://sputniknews.com.tr/20230510/somada-maden-ocaginda-toprak-kaymasi-1-isci-hayatini-kaybetti-3-isci-yaralandi-1070873451.html

Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Soma'da maden ocağında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir yer üstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T02:16+0300

2023-05-10T02:16+0300

2023-05-10T02:16+0300

türkiye

soma

maden kazası

heyelan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070873285_0:4:1201:679_1920x0_80_0_0_4ad34caccbbe3fbcf290f313b84c4e01.jpg

Manisa'nın Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.Öte yandan Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir. Heyelan sebebiyle meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz hayatını kaybetmiştir. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 maden işçimizin de hastaneye sevki sağlanmış olup, sağlık durumları hastanede takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

türkiye

soma

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soma, maden kazası, heyelan