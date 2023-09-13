https://sputniknews.com.tr/20230913/yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1075444034.html

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yurt

kyk

osman aşkın bak

üniversite

gençlik ve spor bakanlığı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html

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