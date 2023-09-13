https://sputniknews.com.tr/20230913/yurt-basvuru-sonuclari-aciklandi-1075444034.html
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T14:11+0300
2023-09-13T14:11+0300
2023-09-13T14:17+0300
türkiye
yurt
kyk
osman aşkın bak
üniversite
gençlik ve spor bakanlığı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html
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2023-2024 gsb kyk yurt sonuçları sorgulama sayfası,yurt başvuru,yurt başvuru sonuçları
2023-2024 gsb kyk yurt sonuçları sorgulama sayfası,yurt başvuru,yurt başvuru sonuçları
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
14:11 13.09.2023 (güncellendi: 14:17 13.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.