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Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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yurt
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osman aşkın bak
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gençlik ve spor bakanlığı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html
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2023-2024 gsb kyk yurt sonuçları sorgulama sayfası,yurt başvuru,yurt başvuru sonuçları
2023-2024 gsb kyk yurt sonuçları sorgulama sayfası,yurt başvuru,yurt başvuru sonuçları

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

14:11 13.09.2023 (güncellendi: 14:17 13.09.2023)
© AAKYK - Yurt - Öğrenci Yurdu
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Bak "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık" dedi.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı
29 Ağustos, 10:23
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