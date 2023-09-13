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https://sputniknews.com.tr/20230913/yedikule-sirkeci-tabanvayi-151-yil-sonra-yayaya-aciliyor-1075430411.html
Yedikule-Sirkeci tabanvayı 151 yıl sonra yayaya açılıyor
Yedikule-Sirkeci tabanvayı 151 yıl sonra yayaya açılıyor
Sirkeci ile Yedikule arasındaki 7 kilometrelik tren yolu yaya trafiğine açılıyor. İki ray yolundan birini trenler diğerini de yayalar kullanabilecek. Bisiklet... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T09:44+0300
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Sirkeci ile Yedikule arasındaki 7 kilometrelik tren yolu yaya trafiğine açılıyor. İki ray yolundan birini trenler diğerini de yayalar kullanabilecek. Bisiklet ve scooter ile bu tarihi hatta yolculuk yapılabilecek. Böylece 1872’de hizmete alınan hat tarihinde ilk kez yaya kullanımına açılmış olacak.Hürriyet’te yer alan habere göre, Marmaray projesinin başlamasıyla Yedikule - Sirkeci hattı 2013’ten beri kapalıydı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bu hattı tekrar açmaya hazırlanıyor. 7,3 kilometrelik tarihi hattaki gidiş - geliş şeklindeki iki ray yolundan birinde trenler diğerinde yayalar olacak. Sirkeci’den bu hatta giren bir yaya Yedikule’ye kadar tarihi manzaralar içinde nostaljik bir yürüyüş yapabilecek. İki yıldır devam eden proje kapsamında yayaların kullanacağı hattaki raylar söküldü. Yerine yürüyüş yolları yapıldı. İstasyonlar, alt ve üst geçitler yenilendi, yeni peronlar eklendi. Hattın bir bölümünde Yeşilçam filmlerinden sahnelerin sergisi olacak.Üzerinde 8 durak olacak7,3 kilometrelik hat, Sirkeci’den Yedikule’ye kadar uzanacak. Tarihi hat üzerinde 8 durak olacak.“Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekrasyon Odaklı Dönüşüm Projesi” adıyla devam eden çalışmalar, bu yıl sonunda tamamlanacak. Avrupa’dan gelen trenlerin de Sirkeci’ye ulaşımı sağlanabilecek. Ayrıca bu hatta, normal yolcu treni yerine “Sight-Seeing Train” denilen ve dış manzarayı izleme konseptiyle hazırlanmış trenlerin kullanılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230906/metro-istanbuldan-kirazli-kayasehir-metro-hatti-seferlerine-iliskin-aciklama-1075230158.html
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istanbul, yolcu, tren
istanbul, yolcu, tren

Yedikule-Sirkeci tabanvayı 151 yıl sonra yayaya açılıyor

09:44 13.09.2023
© AAİstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı. Dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı'nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), şoförün uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anlık tespit edebilen akıllı yazılımı tanıttı. Dijital dönüşüm kapsamında İETT Kağıthane Garajı'nda tanıtılan, sesli uyarı veren cihazla şoförün duygu durum analizi, uykusuzluk, yorgunluk ile dikkat dağınıklığı durum tespiti yapılarak, olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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Sirkeci ile Yedikule arasındaki 7 kilometrelik tren yolu yaya trafiğine açılıyor. İki ray yolundan birini trenler diğerini de yayalar kullanabilecek. Bisiklet ve scooter ile bu tarihi hatta yolculuk yapılabilecek. Böylece 1872’de hizmete alınan hat tarihinde ilk kez yaya kullanımına açılmış olacak.
Sirkeci ile Yedikule arasındaki 7 kilometrelik tren yolu yaya trafiğine açılıyor. İki ray yolundan birini trenler diğerini de yayalar kullanabilecek. Bisiklet ve scooter ile bu tarihi hatta yolculuk yapılabilecek. Böylece 1872’de hizmete alınan hat tarihinde ilk kez yaya kullanımına açılmış olacak.
Hürriyet’te yer alan habere göre, Marmaray projesinin başlamasıyla Yedikule - Sirkeci hattı 2013’ten beri kapalıydı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bu hattı tekrar açmaya hazırlanıyor. 7,3 kilometrelik tarihi hattaki gidiş - geliş şeklindeki iki ray yolundan birinde trenler diğerinde yayalar olacak. Sirkeci’den bu hatta giren bir yaya Yedikule’ye kadar tarihi manzaralar içinde nostaljik bir yürüyüş yapabilecek. İki yıldır devam eden proje kapsamında yayaların kullanacağı hattaki raylar söküldü. Yerine yürüyüş yolları yapıldı. İstasyonlar, alt ve üst geçitler yenilendi, yeni peronlar eklendi. Hattın bir bölümünde Yeşilçam filmlerinden sahnelerin sergisi olacak.

Üzerinde 8 durak olacak

7,3 kilometrelik hat, Sirkeci’den Yedikule’ye kadar uzanacak. Tarihi hat üzerinde 8 durak olacak.
“Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekrasyon Odaklı Dönüşüm Projesi” adıyla devam eden çalışmalar, bu yıl sonunda tamamlanacak. Avrupa’dan gelen trenlerin de Sirkeci’ye ulaşımı sağlanabilecek. Ayrıca bu hatta, normal yolcu treni yerine “Sight-Seeing Train” denilen ve dış manzarayı izleme konseptiyle hazırlanmış trenlerin kullanılması planlanıyor.
Metro sefer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
TÜRKİYE
Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama
6 Eylül, 08:37
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