https://sputniknews.com.tr/20230913/yedikule-sirkeci-tabanvayi-151-yil-sonra-yayaya-aciliyor-1075430411.html

Yedikule-Sirkeci tabanvayı 151 yıl sonra yayaya açılıyor

Yedikule-Sirkeci tabanvayı 151 yıl sonra yayaya açılıyor

Sirkeci ile Yedikule arasındaki 7 kilometrelik tren yolu yaya trafiğine açılıyor. İki ray yolundan birini trenler diğerini de yayalar kullanabilecek. Bisiklet... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T09:44+0300

2023-09-13T09:44+0300

2023-09-13T09:44+0300

yaşam

istanbul

yolcu

tren

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Sirkeci ile Yedikule arasındaki 7 kilometrelik tren yolu yaya trafiğine açılıyor. İki ray yolundan birini trenler diğerini de yayalar kullanabilecek. Bisiklet ve scooter ile bu tarihi hatta yolculuk yapılabilecek. Böylece 1872’de hizmete alınan hat tarihinde ilk kez yaya kullanımına açılmış olacak.Hürriyet’te yer alan habere göre, Marmaray projesinin başlamasıyla Yedikule - Sirkeci hattı 2013’ten beri kapalıydı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bu hattı tekrar açmaya hazırlanıyor. 7,3 kilometrelik tarihi hattaki gidiş - geliş şeklindeki iki ray yolundan birinde trenler diğerinde yayalar olacak. Sirkeci’den bu hatta giren bir yaya Yedikule’ye kadar tarihi manzaralar içinde nostaljik bir yürüyüş yapabilecek. İki yıldır devam eden proje kapsamında yayaların kullanacağı hattaki raylar söküldü. Yerine yürüyüş yolları yapıldı. İstasyonlar, alt ve üst geçitler yenilendi, yeni peronlar eklendi. Hattın bir bölümünde Yeşilçam filmlerinden sahnelerin sergisi olacak.Üzerinde 8 durak olacak7,3 kilometrelik hat, Sirkeci’den Yedikule’ye kadar uzanacak. Tarihi hat üzerinde 8 durak olacak.“Kazlıçeşme - Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekrasyon Odaklı Dönüşüm Projesi” adıyla devam eden çalışmalar, bu yıl sonunda tamamlanacak. Avrupa’dan gelen trenlerin de Sirkeci’ye ulaşımı sağlanabilecek. Ayrıca bu hatta, normal yolcu treni yerine “Sight-Seeing Train” denilen ve dış manzarayı izleme konseptiyle hazırlanmış trenlerin kullanılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230906/metro-istanbuldan-kirazli-kayasehir-metro-hatti-seferlerine-iliskin-aciklama-1075230158.html

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