https://sputniknews.com.tr/20230913/sinop-ngs-icin-turkiye-ile-rusya-arasinda-gorusmeler-devam-ediyor-1075439247.html

Sinop NGS için Türkiye ile Rusya arasında görüşmeler devam ediyor

Sinop NGS için Türkiye ile Rusya arasında görüşmeler devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan dönüşünde Sinop'ta kurulması planlanan nükleer Güç Santrali için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T12:36+0300

2023-09-13T12:36+0300

2023-09-13T12:36+0300

ekonomi

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

sinop nükleer santrali

nükleer santraller

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

vladimir putin

sinop

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Türkiye’nin, Akkuyu Nükleer Santralinin ardından ikinci ve üçüncü nükleer santrallerinin yapımı için görüşmelere başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Nükleer enerjide Rusya ile Akkuyu'da attığımız adım var. Sinop'u da Sayın Putin ile konuştuk. Sinop'ta atacağımız adım. Bir de bu seyahatte 3'üncü bir santralin kurulması hususunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yaptık. Ve bütün bu adımlarla birlikte enerjide sıkıntımız kalmayacak" ifadelerini kullandı.İnceburun mevkiinde yapılacakSinop İnceburun mevkiinde, Elektrik Üretim AŞ'ye ait EUAS International ICC ve görüşmelerin olumlu neticelenmesi sonrasında yine bir Rus ortakla yapılması planlanan, 4 reaktörden oluşacak Sinop NGS'nin yatırım bedeli de 20 milyar dolar olacak. NGS'ye ilişkin daha önce 3 bin 222 sayfalık nihai Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) onaylanmıştı. Sahada kazı çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanılması planlanırken, ilk reaktörün ise kazı çalışmalarının başlamasından 10 yıl sonra devreye alınması planlanıyor. Nükleer santralde yakıt olarak uranyum dioksit kullanılması planlanıyor.Geniş bir alanda kurulacakProje için tahsis edilen alanın tamamı 10 milyon 58 bin metrekareden oluşurken, bu alanın yaklaşık olarak 1 milyon 25 bin metrekaresinin santral alanı olarak kullanılması planlanıyor. Proje alanı devlet ormanı olarak sınıflandırılmış, Orman Ön İzni, 2024 yılına kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilmişti.Santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megawatt olacakProje, her biri net bin 140 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowatt saat olması planlanıyor.Üçüncü santral Trakya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü Nükleer Santral için ise Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklarken, üçüncü nükleer santralin ise Trakya'da yer belirleme çalışmaları sürüyor.Dünya geneli 439 reaktör işletmedeDünya genelinde 439 reaktör işletmede, 52 tanesi ise inşa halinde bulunurken, yalnızca Avrupa'da 173 reaktör işletmede, 16 reaktör ise inşa halinde bulunuyor. AB'nin elektriğinin yüzde 26'sı nükleerden karşılanırken, ABD'de 93, Fransa'da 56, Çin'de 54 ve Rusya'da 38 nükleer reaktör işletmede bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230912/rosatom-sinoptaki-nukleer-santral-konusunda-turk-tarafiyla-uygulama-konularini-gorusmeye-geciyoruz-1075411143.html

sinop

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), sinop nükleer santrali, nükleer santraller, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, vladimir putin, sinop