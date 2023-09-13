Putin: Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'nın Pasifik Filosu'nu ziyaret edecek
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi.
© Sputnik / POOL/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un Vladivostok kentine giderek Rusya'nın Pasifik Filosu'nu ziyaret edeceğini söyledi.
Vostoçnıy Uzay Üssü'nde Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'la görüşmesi sonrası Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Kim'in programının bugünkü zirveyle sona ermediğini ve yoğun bir ziyaret programının olduğunu anlattı.
Putin, "Kuzey Kore liderinin yoğun bir programı var. Buradan Komsomolsk-na-Amur'a uçacak, hem sivil hem de askeri havacılık araçlarının üretildiği fabrikaları ziyaret edecek. Daha sonra Vladivostok'ta Savunma Bakanlığı nezdinde askeri bir bölüm var, Pasifik Filosu'nun imkan ve kabiliyetleri gösterilecek" dedi.
Rusya lideri, Kim'in daha sonra Uzakdoğu Federal Üniversitesi'ne gideceğini, Rusya Bilimler Akademisi'nin bazı tesislerini, deniz biyolojisi üzerine çalışma yapılan laboratuvarları inceleyeceğini belirtti.
Putin, "Kuzey Kore liderinin yoğun bir programı var. Buradan Komsomolsk-na-Amur'a uçacak, hem sivil hem de askeri havacılık araçlarının üretildiği fabrikaları ziyaret edecek. Daha sonra Vladivostok'ta Savunma Bakanlığı nezdinde askeri bir bölüm var, Pasifik Filosu'nun imkan ve kabiliyetleri gösterilecek" dedi.
Rusya lideri, Kim'in daha sonra Uzakdoğu Federal Üniversitesi'ne gideceğini, Rusya Bilimler Akademisi'nin bazı tesislerini, deniz biyolojisi üzerine çalışma yapılan laboratuvarları inceleyeceğini belirtti.
'Yaptırımlara rağmen askeri alanda işbirliği perspektifi var'
Rusya lideri, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a yönelik yaptırımlarına uymasına rağmen iki başkent arasında askeri işbirliği perspektifi bulunduğunu söyledi.
Kim'le yapılan görüşmede askeri-teknik işbirliğinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Putin, "Malum bazı kısıtlamalar mevcut. Rusya, tüm bu kısıtlamalara uyuyor ancak elbette konuştuğumuz, istişare ettiğimiz, üzerine düşündüğümüz meseleler var ve bu konuda perspektif olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
Kim'le yapılan görüşmede askeri-teknik işbirliğinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Putin, "Malum bazı kısıtlamalar mevcut. Rusya, tüm bu kısıtlamalara uyuyor ancak elbette konuştuğumuz, istişare ettiğimiz, üzerine düşündüğümüz meseleler var ve bu konuda perspektif olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
Tarım alanındaki işbirliğini geliştirmeyi konuştuklarını da anlatan Putin, "Elbette bu alanda önereceğimiz şeyler var. Bu ülkeye insani yardım da sunuyoruz ancak insani yardımın yanında eşit düzeyde çalışma imkanı da var ve bu alanda gayet iyi perspektifler var" dedi.
Putin, iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında birçok ilgi çekici proje bulunduğunu da sözlerine ekledi.