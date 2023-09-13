https://sputniknews.com.tr/20230913/libyada-sel-felaketi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-6-bini-gecti-binlerce-kisi-kayip-1075437909.html

Libya'da sel felaketi: Sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Libya'da sel felaketi: Sadece Derne kentinde ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kızılhaç da ülkedeki sel... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T11:52+0300

2023-09-13T11:52+0300

2023-09-13T12:50+0300

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Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kızılhaç da ülkedeki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. Derne'de 30 bin kişi yerinden olduBM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu.Özellikle 5 kenti vurduOrta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle önceki gün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230913/libyadaki-tobruk-belediye-meclisi-selde-145-misir-vatandasi-hayatini-kaybetti-1075424415.html

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