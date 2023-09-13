https://sputniknews.com.tr/20230913/libyadaki-tobruk-belediye-meclisi-selde-145-misir-vatandasi-hayatini-kaybetti-1075424415.html

Libya'daki Tobruk Belediye Meclisi: Selde 145 Mısır vatandaşı hayatını kaybetti

Libya'daki Tobruk Belediye Meclisi: Selde 145 Mısır vatandaşı hayatını kaybetti

Libya'nın Tobruk Kenti Belediye Meclisi, "Daniel" fırtınası sebebiyle yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 145 Mısır vatandaşı olduğunu... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T02:27+0300

2023-09-13T02:27+0300

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Meclisin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, boğularak hayatını kaybeden 145 Mısır vatandaşına ait cenazelerin Derne kentinden Tobruk Tıp Merkezi'ne getirildiği bildirildi.Tobruk Tıb Merkezi Doktoru Abdusselam Eş-Şairi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır makamlarıyla koordineli olarak imkanlar dahilinde kara yolu ya da hava yoluyla cenazelerin ülkelerine nakledileceğini belirterek, "Derne'de cesetlerin çıkarılması işlemi sürüyor, Mısır ya da Sudan vatandaşlarının sayısı artabilir. Derne'de yaşayan Mısırlı sayısı oldukça fazla. Bulundukları yerden çıkarılmamış ya da henüz kimlik tespit yapılmamış olanlar olması muhtemel" diye konuştu.Mısır Dışişleri Bakanlığı, "Daniel" fırtınasında çok sayıda vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Libya'daki sel felaketiOrta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

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