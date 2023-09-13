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Kremlin: Putin ve Kim, bölgedeki ve dünyadaki durumu görüştü
Kremlin: Putin ve Kim, bölgedeki ve dünyadaki durumu görüştü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen görüşmenin içerik olarak çok zengin olduğunu... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T19:17+0300
2023-09-13T19:23+0300
dmitriy peskov
vladimir putin
kuzey kore lideri kim jong un
dünya
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, “Genel olarak görüşme çok önemli, içerik olarak çok zengindi. Kim Jong-un’un buraya gelmesi, ikili ilişkiler açısından çok önemli bir olay” ifadesini kullandı.“Elbette liderler, yüz yüze görüşme sırasında, dünyada genelinde ve bölgede oldukça zor olan durumla ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu” diyen Peskov, Kuzey Kore liderinin kendi görüşünü aktardığını ve Rus mevkidaşının bu görüşe büyük ilgi gösterdiğini anlattı.Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiğini dile getiren Kremlin Sözcüsü, “Kuzey Kore, işbirliğimizi canlandırmaya büyük ilgi gösteriyor. Kuzey Kore’de uygulanan kovid kısıtlamaları nedeniyle işbirliğimiz büyük ölçüde durdu. Şimdi bu kısıtlamalar kademeli olarak kalkıyor ve biz tüm alanlarda daha aktif hale geleceğiz” dedi.İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece Rusya ve Kuzey Kore’nin yararına olduğunu ve hiçbir şekilde üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurgulayan Peskov, görüşmede nükleer savaş risklerinin ve Rusya-Ukrayna sınırına Kuzey Koreli askerleri yerleştirme olasılığının ele alınmadığını belirtti.“En kısa zamanda hükümetler arası komisyon toplantısı düzenlenecek. Çoktan yapılmamıştı. Ekim’de de dışişleri bakanlarımız bir araya gelecek” ifadesini kullanan Peskov, Rus liderin olası Kuzey Kore ziyaretiyle ilgili soru üzerine, “Bu henüz gündemde yok” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-kuzey-kore-lideri-kim-rusyanin-pasifik-filosunu-ziyaret-edecek-1075444610.html
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dmitriy peskov, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, rusya
dmitriy peskov, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, rusya

Kremlin: Putin ve Kim, bölgedeki ve dünyadaki durumu görüştü

19:17 13.09.2023 (güncellendi: 19:23 13.09.2023)
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© POOL
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen görüşmenin içerik olarak çok zengin olduğunu, ikili ilişkilerin yanı sıra bölge ve dünya genelindeki durumun değerlendirildiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, “Genel olarak görüşme çok önemli, içerik olarak çok zengindi. Kim Jong-un’un buraya gelmesi, ikili ilişkiler açısından çok önemli bir olay” ifadesini kullandı.
“Elbette liderler, yüz yüze görüşme sırasında, dünyada genelinde ve bölgede oldukça zor olan durumla ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu” diyen Peskov, Kuzey Kore liderinin kendi görüşünü aktardığını ve Rus mevkidaşının bu görüşe büyük ilgi gösterdiğini anlattı.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiğini dile getiren Kremlin Sözcüsü, “Kuzey Kore, işbirliğimizi canlandırmaya büyük ilgi gösteriyor. Kuzey Kore’de uygulanan kovid kısıtlamaları nedeniyle işbirliğimiz büyük ölçüde durdu. Şimdi bu kısıtlamalar kademeli olarak kalkıyor ve biz tüm alanlarda daha aktif hale geleceğiz” dedi.
İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece Rusya ve Kuzey Kore’nin yararına olduğunu ve hiçbir şekilde üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurgulayan Peskov, görüşmede nükleer savaş risklerinin ve Rusya-Ukrayna sınırına Kuzey Koreli askerleri yerleştirme olasılığının ele alınmadığını belirtti.
“En kısa zamanda hükümetler arası komisyon toplantısı düzenlenecek. Çoktan yapılmamıştı. Ekim’de de dışişleri bakanlarımız bir araya gelecek” ifadesini kullanan Peskov, Rus liderin olası Kuzey Kore ziyaretiyle ilgili soru üzerine, “Bu henüz gündemde yok” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Putin: Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'nın Pasifik Filosu'nu ziyaret edecek
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