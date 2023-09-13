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Kim Milyoner Olmak İster'de ödüller yükseltildi
Kim Milyoner Olmak İster'de ödüller yükseltildi
Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı yenilendi. En yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseltildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T12:46+0300
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yaşam
kim milyoner olmak ister
ödül
para
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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programının yeni sezonunda para ödülleri arttırıldı. Kim Milyoner Olmak İster'de en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseldi. Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi. Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak:1.Soru-2.000 TL2.Soru-5.000 TL (baraj)3.Soru-7.500 TL4.Soru-10.000 TL5.Soru-20.000 TL6.Soru-30.000 TL7.Soru-50.000 TL (baraj)8.Soru-100.000 TL9.Soru-200.000 TL10.Soru-300.000 TL11.Soru-500.000 TL12.Soru-1.000.000 TL13.Soru-5.000.000 TL
https://sputniknews.com.tr/20230911/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyonluk-soru-heyecani-yanit-verdi-odulle-ne-yapacagini-acikladi-1075370288.html
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kim milyoner olmak ister, ödül, para
kim milyoner olmak ister, ödül, para

Kim Milyoner Olmak İster'de ödüller yükseltildi

12:46 13.09.2023
© Twitter Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru
Kim Milyoner Olmak İster yarışması - tartışmalı soru - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı yenilendi. En yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseltildi.
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programının yeni sezonunda para ödülleri arttırıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'de en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseldi. Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi.
Ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi. Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak:
1.Soru-2.000 TL
2.Soru-5.000 TL (baraj)
3.Soru-7.500 TL
4.Soru-10.000 TL
5.Soru-20.000 TL
6.Soru-30.000 TL
7.Soru-50.000 TL (baraj)
8.Soru-100.000 TL
9.Soru-200.000 TL
10.Soru-300.000 TL
11.Soru-500.000 TL
12.Soru-1.000.000 TL
13.Soru-5.000.000 TL
Rabia Birsen Güvercin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
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