https://sputniknews.com.tr/20230913/dedubluman-konserinde-uyusturucu-uyarisi-narkotik-polisleri-sahneye-cikti-1075444445.html
Dedublüman konserinde uyuşturucu uyarısı: Narkotik polisleri sahneye çıktı
Dedublüman konserinde uyuşturucu uyarısı: Narkotik polisleri sahneye çıktı
Bursa'da ünü müzik grubu Dedublüman konserine narkotik polisleri damga vurdu. Binlerce gencin hınca hınç doldurduğu açık hava sahnesinde müzik grubu öncesi... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T14:26+0300
2023-09-13T14:26+0300
2023-09-13T14:26+0300
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narkotik
müzik
gençler
bursa
polis
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İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı için kolları sıvayan Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesinde ünlü müzik grubu Dedublüman konserine damga vurdu. Konser öncesi sahneye çıkan narkotik polisleri, 5 binin üzerindeki gence uyuşturucunun zararlarından bahsedip "Uyuma" Gençliğine Sahip Çık dedi."En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" projelerinden de bahseden Narkotimler gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 19 ayrı faaliyette 8 bin 470 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbul-valiligi-7-aylik-narkotik-bilancosunu-acikladi-1074226285.html
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narkotik, müzik, gençler, bursa, polis
narkotik, müzik, gençler, bursa, polis
Dedublüman konserinde uyuşturucu uyarısı: Narkotik polisleri sahneye çıktı
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Bursa'da ünü müzik grubu Dedublüman konserine narkotik polisleri damga vurdu. Binlerce gencin hınca hınç doldurduğu açık hava sahnesinde müzik grubu öncesi sahneye çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahneden "Uyuma" gençliğine sahip çık" diye seslendi..
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Uyuma" projelerinin tanıtımı için kolları sıvayan Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Sahnesinde ünlü müzik grubu Dedublüman konserine damga vurdu.
Konser öncesi sahneye çıkan narkotik polisleri, 5 binin üzerindeki gence uyuşturucunun zararlarından bahsedip "Uyuma" Gençliğine Sahip Çık dedi.
"En İyi Narkotik Polisi Anne" "Narkorehber" projelerinden de bahseden Narkotimler gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan uyuşturucu ile mücadele eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 19 ayrı faaliyette 8 bin 470 vatandaşa el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı bildirildi.