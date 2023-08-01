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https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbul-valiligi-7-aylik-narkotik-bilancosunu-acikladi-1074226285.html
İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı
İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı
İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T09:57+0300
2023-08-01T09:57+0300
türkiye
istanbul valiliği
uyuşturucu
operasyon
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İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda ayrıca toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:"İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak’tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 1 Ocak – 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor:5 ton 657 kilo Metamfetamin, 1 ton 896 kilo Esrar, 335 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 320 kilo Eroin, 217 kilo Kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon Sakızı, 7 kilo Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 3 kilo Amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo Kimyasal Madde, 2.202.251 adet Ecstasy Hap, 564.042 adet Captagon Hap, 193.378 adet Sentetik Ecza, 3.250 kök Hint Keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2.566.341 adet Ecstasy-Captagon hap ele geçirilmiştir."
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istanbul valiliği, uyuşturucu, operasyon
istanbul valiliği, uyuşturucu, operasyon

İstanbul Valiliği 7 aylık narkotik bilançosunu açıkladı

09:57 01.08.2023
© AANarkotik
Narkotik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda ayrıca toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak’tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 1 Ocak – 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor:

5 ton 657 kilo Metamfetamin, 1 ton 896 kilo Esrar, 335 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 320 kilo Eroin, 217 kilo Kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon Sakızı, 7 kilo Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 3 kilo Amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo Kimyasal Madde, 2.202.251 adet Ecstasy Hap, 564.042 adet Captagon Hap, 193.378 adet Sentetik Ecza, 3.250 kök Hint Keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2.566.341 adet Ecstasy-Captagon hap ele geçirilmiştir."
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