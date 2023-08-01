https://sputniknews.com.tr/20230801/yerlikayadan-esenyurt-cinayeti-degerlendirmesi-sosyal-medyada-gundemde-tutanlarin-yuzde-48i-bot--1074225775.html
Yerlikaya'dan Esenyurt cinayeti değerlendirmesi: Sosyal medyada gündemde tutanların yüzde 48’i bot
Yerlikaya'dan Esenyurt cinayeti değerlendirmesi: Sosyal medyada gündemde tutanların yüzde 48’i bot
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan cinayete ilişkin değerlendirmelerini yazdı, Yerlikaya'nın... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T09:48+0300
2023-08-01T09:48+0300
2023-08-01T09:48+0300
türkiye
esenyurt
cinayet
içişleri bakanlığı
abdulkadir selvi
ali yerlikaya
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Abdulkadir Selvi, Esenyurt'ta yaşanan cinayetin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü belirtti. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında şu noktalara dikkat çekti:'Sabırla çalışıyoruz'Bakan Yerlikaya olayın aydınlatılması için çaba sarf ettiklerine de değindi:
https://sputniknews.com.tr/20230731/esenyurtta-tekel-bayisindeki-cinayete-iliskin-saldirganlarin-tamami-yakalandi-1074213997.html
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esenyurt, cinayet, içişleri bakanlığı, abdulkadir selvi, ali yerlikaya
esenyurt, cinayet, içişleri bakanlığı, abdulkadir selvi, ali yerlikaya
Yerlikaya'dan Esenyurt cinayeti değerlendirmesi: Sosyal medyada gündemde tutanların yüzde 48’i bot
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan cinayete ilişkin değerlendirmelerini yazdı, Yerlikaya'nın "Sosyal medyada bu olayı gündemde tutan hesapların yüzde 52’si bilinen hesaplar. Yüzde 48’i ise bot hesaplar" ifadelerine yer verdi.
Abdulkadir Selvi, Esenyurt'ta yaşanan cinayetin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü belirtti. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
, Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında şu noktalara dikkat çekti:
“Sosyal medyada bu olayı gündemde tutan hesapların yüzde 52’si bilinen hesaplar. Yüzde 48’i ise bot hesaplar. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Amaçları asayiş ile ilgili olumsuz algı oluşturmak. Biz dünyanın 16’ncı büyükşehri olan İstanbul’u biliyoruz, tanıyoruz. Ben bu ilin uzun süre valiliğini yaptım. İstanbul polisi ile birlikte şehrinizin huzur ve güvenliğiyle ilgili çalışıyoruz”
'Sabırla çalışıyoruz'
Bakan Yerlikaya olayın aydınlatılması için çaba sarf ettiklerine de değindi:
“20 yıldır birbirini tanıyan, aralarında alacak verecek meselesi olan iki aile üzerinden İstanbul’la ilgili güvenlik endişesi oluşturulmasını doğru bulmuyoruz. Bu olayı sosyal medyada bir kampanyaya dönüştürmeye çalışan FETÖ ve PKK terör örgütlerini iyi tanıyoruz. Türkiye’ye karşı hedeflerini iyi biliyoruz. Tekrar ifade ettim, bu olayı aydınlatmak ve faillerini yakalayıp adalete teslim etmek için sabırla, kararlılıkla ve titizlikle çalışıyoruz.”