Yerlikaya'dan Esenyurt cinayeti değerlendirmesi: Sosyal medyada gündemde tutanların yüzde 48’i bot

“Sosyal medyada bu olayı gündemde tutan hesapların yüzde 52’si bilinen hesaplar. Yüzde 48’i ise bot hesaplar. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Amaçları asayiş ile ilgili olumsuz algı oluşturmak. Biz dünyanın 16’ncı büyükşehri olan İstanbul’u biliyoruz, tanıyoruz. Ben bu ilin uzun süre valiliğini yaptım. İstanbul polisi ile birlikte şehrinizin huzur ve güvenliğiyle ilgili çalışıyoruz”