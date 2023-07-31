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Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayete ilişkin saldırganların tamamı yakalandı
Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayete ilişkin saldırganların tamamı yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
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esenyurt, istanbul
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Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayete ilişkin saldırganların tamamı yakalandı

18:27 31.07.2023
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını bildirdi.
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