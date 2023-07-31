https://sputniknews.com.tr/20230731/esenyurtta-tekel-bayisindeki-cinayete-iliskin-saldirganlarin-tamami-yakalandi-1074213997.html
Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayete ilişkin saldırganların tamamı yakalandı
Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayete ilişkin saldırganların tamamı yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T18:27+0300
2023-07-31T18:27+0300
2023-07-31T18:27+0300
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esenyurt, istanbul
Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayete ilişkin saldırganların tamamı yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını bildirdi.