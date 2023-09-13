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Beyaz Saray: Kuzey Kore lideri Rusya ziyaretini yakından takip ediyoruz
Beyaz Saray: Kuzey Kore lideri Rusya ziyaretini yakından takip ediyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretini yakından takip ettiğini ve... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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kuzey kore lideri kim jong un
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “Bunu çok yakından izliyoruz” ifadesini kullandı.Kirby, “Onlar silah anlaşması konusunda ilerleme sağlamaya karar verirlerse elbette gerekli adımları atacağız. Kuzey Kore için ABD ve dünya toplumu tarafından sonuçlar olacağı açık” diye kaydetti.“Açıkçası, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan savunma işbirliğinden endişe duyuyoruz” diyen Kirby, “Bunlar, diğer ülkelerle pek iyi geçinemeyen ve birbirlerine pek güveni olmayan ve birbirinden emin olmayan iki ülke” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/kremlin-putin-ve-kim-bolgedeki-ve-dunyadaki-durumu-gorustu-1075451193.html
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Beyaz Saray: Kuzey Kore lideri Rusya ziyaretini yakından takip ediyoruz

22:23 13.09.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDSBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretini yakından takip ettiğini ve bu iki ülke arasında olası askeri işbirliği anlaşmasın karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “Bunu çok yakından izliyoruz” ifadesini kullandı.
Kirby, “Onlar silah anlaşması konusunda ilerleme sağlamaya karar verirlerse elbette gerekli adımları atacağız. Kuzey Kore için ABD ve dünya toplumu tarafından sonuçlar olacağı açık” diye kaydetti.
“Açıkçası, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan savunma işbirliğinden endişe duyuyoruz” diyen Kirby, “Bunlar, diğer ülkelerle pek iyi geçinemeyen ve birbirlerine pek güveni olmayan ve birbirinden emin olmayan iki ülke” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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