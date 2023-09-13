https://sputniknews.com.tr/20230913/beyaz-saray-kuzey-kore-lideri-rusya-ziyaretini-yakindan-takip-ediyoruz-1075455681.html
Beyaz Saray: Kuzey Kore lideri Rusya ziyaretini yakından takip ediyoruz
Beyaz Saray: Kuzey Kore lideri Rusya ziyaretini yakından takip ediyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretini yakından takip ettiğini ve... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T22:23+0300
2023-09-13T22:23+0300
2023-09-13T22:23+0300
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abd
rusya
john kirby
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “Bunu çok yakından izliyoruz” ifadesini kullandı.Kirby, “Onlar silah anlaşması konusunda ilerleme sağlamaya karar verirlerse elbette gerekli adımları atacağız. Kuzey Kore için ABD ve dünya toplumu tarafından sonuçlar olacağı açık” diye kaydetti.“Açıkçası, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan savunma işbirliğinden endişe duyuyoruz” diyen Kirby, “Bunlar, diğer ülkelerle pek iyi geçinemeyen ve birbirlerine pek güveni olmayan ve birbirinden emin olmayan iki ülke” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/kremlin-putin-ve-kim-bolgedeki-ve-dunyadaki-durumu-gorustu-1075451193.html
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beyaz saray, kuzey kore, abd, abd, rusya, john kirby, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un
beyaz saray, kuzey kore, abd, abd, rusya, john kirby, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un
Beyaz Saray: Kuzey Kore lideri Rusya ziyaretini yakından takip ediyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretini yakından takip ettiğini ve bu iki ülke arasında olası askeri işbirliği anlaşmasın karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine, “Bunu çok yakından izliyoruz” ifadesini kullandı.
Kirby, “Onlar silah anlaşması konusunda ilerleme sağlamaya karar verirlerse elbette gerekli adımları atacağız. Kuzey Kore için ABD ve dünya toplumu tarafından sonuçlar olacağı açık” diye kaydetti.
“Açıkçası, Kuzey Kore ve Rusya arasında artan savunma işbirliğinden endişe duyuyoruz” diyen Kirby, “Bunlar, diğer ülkelerle pek iyi geçinemeyen ve birbirlerine pek güveni olmayan ve birbirinden emin olmayan iki ülke” diye ekledi.