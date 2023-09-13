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Beşiktaş Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını bildirdi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
gedson fernandes
saha
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşmesi yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar dilediği belirtildi.Açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusunun açıklamasına da yer verildi.Sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Fernandes, şu değerlendirmeyi yaptı:"Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım. Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur. Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."
https://sputniknews.com.tr/20230912/trabzonspor---besiktas-maci-icin-taraftar-karari-1075405625.html
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beşiktaş, gedson fernandes, saha
beşiktaş, gedson fernandes, saha

Beşiktaş Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı

13:10 13.09.2023
© İHAGedson Fernandes
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© İHA
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Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sözleşmesi yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusunun açıklamasına da yer verildi.
Sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Fernandes, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım. Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur. Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."
Trabzonspor - Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
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Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı
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