https://sputniknews.com.tr/20230912/trabzonspor---besiktas-maci-icin-taraftar-karari-1075405625.html
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T12:19+0300
2023-09-12T12:19+0300
2023-09-12T12:19+0300
spor
beşiktaş
trabzonspor
taraftar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0c/1075405471_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_71dc40fc2e1736bb3b82b67f841c1855.jpg
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/tff-super-ligde-14-haftalik-programi-acikladi-derbi-tarihleri-belli-oldu-1075306839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0c/1075405471_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e9afd2010ee4fe41094a404d696e6594.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, trabzonspor, taraftar
beşiktaş, trabzonspor, taraftar
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı
Abone ol
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.