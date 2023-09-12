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Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı
Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/tff-super-ligde-14-haftalik-programi-acikladi-derbi-tarihleri-belli-oldu-1075306839.html
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beşiktaş, trabzonspor, taraftar

Trabzonspor - Beşiktaş maçı için 'taraftar' kararı

12:19 12.09.2023
© AATrabzonspor - Beşiktaş
Trabzonspor - Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
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