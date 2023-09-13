Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
21 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
136 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230913/bakan-yerlikaya-son-3-ayda-37-bombali-saldiri-onlendi-1075435334.html
Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı
Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Yerlikaya, İstanbul'un pilot bölge olarak seçildiğini belirterek... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T10:52+0300
2023-09-13T11:05+0300
türkiye
ali yerlikaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075248735_0:612:2048:1764_1920x0_80_0_0_7bd93aba94fa94024c9fd004b16652a2.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, son 3 ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi. Bakan, "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075248735_0:420:2048:1956_1920x0_80_0_0_9feaf86c0f9b2467b59fab6144872b35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya
ali yerlikaya

Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı

10:52 13.09.2023 (güncellendi: 11:05 13.09.2023)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Yerlikaya, İstanbul'un pilot bölge olarak seçildiğini belirterek, "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, son 3 ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi.
Bakan, "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала