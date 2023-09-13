https://sputniknews.com.tr/20230913/bakan-yerlikaya-son-3-ayda-37-bombali-saldiri-onlendi-1075435334.html
Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı
Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Yerlikaya, İstanbul'un pilot bölge olarak seçildiğini belirterek... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T10:52+0300
2023-09-13T10:52+0300
2023-09-13T11:05+0300
türkiye
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, son 3 ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi. Bakan, "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.
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ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya kaçak göçle mücadelede uygulamayı duyurdu: İstanbul'da başladı
10:52 13.09.2023 (güncellendi: 11:05 13.09.2023) Abone ol
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Yerlikaya, İstanbul'un pilot bölge olarak seçildiğini belirterek, "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, son 3 ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi.
Bakan, "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.