https://sputniknews.com.tr/20230908/bakan-yerlikaya-duyurdu-bombali-eylem-hazirligindaki-5-terorist-yakalandi-1075292401.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T09:46+0300
2023-09-08T09:46+0300
2023-09-08T09:46+0300
türkiye
ali yerlikaya
diyarbakır
eylem
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakaladığını" açıkladı.Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:"Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına Kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹🇷Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız.Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."
https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html
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ali yerlikaya, diyarbakır, eylem
ali yerlikaya, diyarbakır, eylem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını" duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakaladığını" açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
"Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına Kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.
Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹🇷
Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız.
Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."