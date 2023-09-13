https://sputniknews.com.tr/20230913/abdde-polisi-alarma-geciren-firari-mahkum-cavalcante-14-gunde-yakalandi-1075456352.html

ABD'de polisi alarma geçiren firari mahkum Cavalcante 14. günde yakalandı

ABD'de polisi alarma geçiren firari mahkum Cavalcante 14. günde yakalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 31 Ağustos'ta hapishaneden kaçan Brezilya kökenli Danelo Cavalcante yakalandı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T23:00+0300

2023-09-13T23:00+0300

2023-09-13T23:00+0300

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Pensilvanya Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamada, hapishaneden kaçan 34 yaşındaki Cavalcante'nin 14. günde yakalandığı bildirildi.Açıklamada, yerel saatle 09.30'da yapılacak basın açıklamasıyla olayın detaylarının paylaşılacağı duyuruldu.Cinayetten müebbet hapse çarptırılmıştıDaha önce "eski çete üyesi" olduğu ifade edilen Cavalcante'nin, 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisi paylaşılmıştı.Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Cavalcante eski kız arkadaşını, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten müebbet hapse çarptırılmış, 31 Ağustos'ta Pensilvanya eyaletinin Chester bölgesindeki hapishaneden kaçmıştı.Arama çalışmalarını sürdüren polis, Cavalcante'nin "Pensilvanya'dan kaçmak için yeterli kaynağı" olmadığını, arama çalışmalarının firari mahkum tarafından çalındığı düşünülen bir minibüsün bulunduğu bölgede devam ettiğini bildirmişti.Cavalcante'nin yakalanmasına yönelik bilgiyi sağlayanlara verilecek para ödülü 25 bin dolara çıkarılmıştı.Firari mahkum Cavalcante'nin yakalanması için işbirliği yapmayan kız kardeşinin vize süresi dolduğu için sınır dışı edileceği, firari mahkuma yardım eden ya da yardım teklifinde bulunan kişilerin yargılanacağı aktarılmıştı.Bir tanıdığıyla görüşmeye giden ve bu sırada kapı kamerasına yakalanan firari mahkumun sakalını keserek görünüşünü değiştirdiği belirtilmişti.Silah çalmıştıCavalcante'nin 11 Eylül'de Chester County'deki bir evin garajından fener ve dürbünle donatılmış 22 kalibrelik bir tüfek çaldığı bildirilmişti.Ev sahibinin hırsızlık yapan firariye tabancayla ateş ettiği ancak mahkumun yaralandığına dair iz bulunamadığı kaydedilmişti.Cavalcante'nin silahlı ve son derece tehlikeli olduğu belirtilirken, bölge sakinlerine evlerde kalınması, kapı ve pencerelerin kapatılması ve araçların güvenli alana alınması uyarısı yapılmıştı.

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