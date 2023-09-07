https://sputniknews.com.tr/20230907/abdde-eski-sevgilisini-olduren-katil-cezaevinden-kacti-1075266304.html
ABD’de eski sevgilisini öldüren katil cezaevinden kaçtı
ABD’de eski sevgilisini öldüren katil cezaevinden kaçtı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden firar etti. 07.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-07T11:56+0300
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polis, 31 Ağustos’ta hapishaneden kaçan 34 yaşındaki Brezilyalı Danelo Souza Cavalcante’yi arıyor.Müebbet hapis cezası alan katil, Nisan 2021’de 33 yaşındaki eski kız arkadaşını evinin yakınlarında çocuklarının gözleri önünde 38 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.Cavalcante’nin Chester County Cezaevi’nden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kamera kayıtlarında mahkumun cezaevi avlusundaki duvarlardan tırmanarak kaçtığı görülüyor.Cavalcante’nin firar etmesinin ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama nedeniyle çevredeki okullarda eğitime ara verildi.Yetkililer, katilin tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine kapılarını kilitli tutmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, güvenlik kameralarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.Chester County Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, mahkumun en son Pocopson kasabası ve çevresinde görüldüğü kaydedildi.
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ABD’de eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden kaçtı
ABD’de eski sevgilisini öldüren katil cezaevinden kaçtı
2023-09-07T11:56+0300
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video, abd, firar, cezaevi, katil, видео
video, abd, firar, cezaevi, katil, видео
ABD’de eski sevgilisini öldüren katil cezaevinden kaçtı
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden firar etti.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polis, 31 Ağustos’ta hapishaneden kaçan 34 yaşındaki Brezilyalı Danelo Souza Cavalcante’yi arıyor.
Müebbet hapis cezası alan katil, Nisan 2021’de 33 yaşındaki eski kız arkadaşını evinin yakınlarında çocuklarının gözleri önünde 38 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Cavalcante’nin Chester County Cezaevi’nden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera kayıtlarında mahkumun cezaevi avlusundaki duvarlardan tırmanarak kaçtığı görülüyor.
Cavalcante’nin firar etmesinin ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama nedeniyle çevredeki okullarda eğitime ara verildi.
Yetkililer, katilin tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine kapılarını kilitli tutmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, güvenlik kameralarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.
Chester County Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, mahkumun en son Pocopson kasabası ve çevresinde görüldüğü kaydedildi.