https://sputniknews.com.tr/20230913/-cumhurbaskanligi-kaynagi-rusyayla-ulusal-para-birimlerinin-kullanim-alanini-genisletmek-istiyoruz-1075443370.html
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Rusya'yla ulusal para birimlerinin kullanım alanını genişletmek istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Rusya'yla ulusal para birimlerinin kullanım alanını genişletmek istiyoruz
Moskova ve Ankara'nın karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanıldığı alanların genişletilmesi konusunda aktif görüşmelere başladığı belirtildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T14:20+0300
2023-09-13T14:20+0300
2023-09-13T14:20+0300
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz hubı
merkez
gazprom
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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, "Şu anda Rus ortaklarımızla ulusal para birimlerine geçebileceğimiz alanları aktif olarak istişare ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu süreç, enerji sektöründe, gaz alımıyla ilgili işbirliğimizde başladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda gelişiyor ve biz, bu adımın etkili olduğunu belirten liderlerimizin talimatlarını uyguluyoruz. Süreç kolay olmayacak ama önemli olan siyasi iradenin ve belirli görevlerin olması" dedi.'Erdoğan gaz transfer merkezi için piyasa araştırması yapma talimatı verdi'Türkiye'nin Rusya'nın önerdiği doğalgaz transfer merkezi projesi kapsamında piyasadaki arz ve talepleri incelediğini ve Avrupa pazarını hedef aldığını anlatan kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazprom'un projesini değerlendirme ve en üst düzeydeki müteakip görüşmeler için teklifler hazırlama talimatı verdiğini belirtti.Kaynak, "Çalışma grupları kuruldu ve projenin tüm boyutlarını inceliyor. Durumda gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz hubı, merkez, gazprom
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz hubı, merkez, gazprom
Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Rusya'yla ulusal para birimlerinin kullanım alanını genişletmek istiyoruz
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Moskova ve Ankara'nın karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanıldığı alanların genişletilmesi konusunda aktif görüşmelere başladığı belirtildi.
Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, "Şu anda Rus ortaklarımızla ulusal para birimlerine geçebileceğimiz alanları aktif olarak istişare ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu süreç, enerji sektöründe, gaz alımıyla ilgili işbirliğimizde başladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda gelişiyor ve biz, bu adımın etkili olduğunu belirten liderlerimizin talimatlarını uyguluyoruz. Süreç kolay olmayacak ama önemli olan siyasi iradenin ve belirli görevlerin olması" dedi.
'Erdoğan gaz transfer merkezi için piyasa araştırması yapma talimatı verdi'
Türkiye'nin Rusya'nın önerdiği doğalgaz transfer merkezi projesi kapsamında piyasadaki arz ve talepleri incelediğini ve Avrupa pazarını hedef aldığını anlatan kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazprom'un projesini değerlendirme ve en üst düzeydeki müteakip görüşmeler için teklifler hazırlama talimatı verdiğini belirtti.
Kaynak, "Çalışma grupları kuruldu ve projenin tüm boyutlarını inceliyor. Durumda gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.