https://sputniknews.com.tr/20230913/-cumhurbaskanligi-kaynagi-rusyayla-ulusal-para-birimlerinin-kullanim-alanini-genisletmek-istiyoruz-1075443370.html

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Rusya'yla ulusal para birimlerinin kullanım alanını genişletmek istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı kaynağı: Rusya'yla ulusal para birimlerinin kullanım alanını genişletmek istiyoruz

Moskova ve Ankara'nın karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanıldığı alanların genişletilmesi konusunda aktif görüşmelere başladığı belirtildi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T14:20+0300

2023-09-13T14:20+0300

2023-09-13T14:20+0300

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz hubı

merkez

gazprom

dünya

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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, "Şu anda Rus ortaklarımızla ulusal para birimlerine geçebileceğimiz alanları aktif olarak istişare ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu süreç, enerji sektöründe, gaz alımıyla ilgili işbirliğimizde başladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler her alanda gelişiyor ve biz, bu adımın etkili olduğunu belirten liderlerimizin talimatlarını uyguluyoruz. Süreç kolay olmayacak ama önemli olan siyasi iradenin ve belirli görevlerin olması" dedi.'Erdoğan gaz transfer merkezi için piyasa araştırması yapma talimatı verdi'Türkiye'nin Rusya'nın önerdiği doğalgaz transfer merkezi projesi kapsamında piyasadaki arz ve talepleri incelediğini ve Avrupa pazarını hedef aldığını anlatan kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazprom'un projesini değerlendirme ve en üst düzeydeki müteakip görüşmeler için teklifler hazırlama talimatı verdiğini belirtti.Kaynak, "Çalışma grupları kuruldu ve projenin tüm boyutlarını inceliyor. Durumda gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz hubı, merkez, gazprom