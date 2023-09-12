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Uzay'da yaşamın ilk adımı: Mars atmosferinden oksijen üretildi
Uzay'da yaşamın ilk adımı: Mars atmosferinden oksijen üretildi
NASA'nın Perseverance gezgini, Kızıl Gezegen'deyken yetişkin bir insanı üç saat boyunca ayakta tutmaya yetecek kadar (4.3 ons) solunabilir oksijen üretti. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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Uzayda yaşam artık sadece bir hayal olmayacak. Türünün ilk örneği olan bir deneyde, NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta bir astronotun üç saat hayatta kalmasına yetecek kadar oksijen üretti.Mars'a ilk kez Şubat 2021'de inen gezici, elementi, iki yıl boyunca periyodik aralıklarla karbondioksiti dönüştürerek oksijen üreten Mars Yerinde Oksijen Kaynak Kullanımı Deneyi (MOXIE) cihazını kullanarak üretti.NASA'ya göre , mikrodalga boyutundaki cihaz Kızıl Gezegene vardığından beri 4.3 ons (122 gram) oksijen üretti.Bu, küçük bir köpeğin 10 saatte soluduğu nefese eşdeğer ve bilim insanlarına, bu yaşanmaz gezegende bir gün insan yaşamının sürdürülebileceği umudunu veriyor.Washington'daki NASA Genel Merkezi Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü (STMD) teknoloji gösterileri direktörü Trudy Kortes, "Yerel kaynakları gelecekteki keşif misyonları için faydalı ürünlere dönüştürebilecek MOXIE gibi çığır açan bir teknolojiyi desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu teknolojiyi gerçek dünya koşullarında kanıtlayarak, astronotların Kızıl Gezegen'de 'karadan geçindikleri' bir geleceğe bir adım daha yaklaştık" dedi.
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uzay, mars, nasa, oksijen, yaşam, uzaylı, kozmonot, astronot, karbondioksit, perseverance, kızıl gezegen
uzay, mars, nasa, oksijen, yaşam, uzaylı, kozmonot, astronot, karbondioksit, perseverance, kızıl gezegen

Uzay'da yaşamın ilk adımı: Mars atmosferinden oksijen üretildi

12:56 12.09.2023
© Lawrence Livermore National LaboratoryÇin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Lawrence Livermore National Laboratory
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NASA'nın Perseverance gezgini, Kızıl Gezegen'deyken yetişkin bir insanı üç saat boyunca ayakta tutmaya yetecek kadar (4.3 ons) solunabilir oksijen üretti.
Uzayda yaşam artık sadece bir hayal olmayacak. Türünün ilk örneği olan bir deneyde, NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta bir astronotun üç saat hayatta kalmasına yetecek kadar oksijen üretti.
Mars'a ilk kez Şubat 2021'de inen gezici, elementi, iki yıl boyunca periyodik aralıklarla karbondioksiti dönüştürerek oksijen üreten Mars Yerinde Oksijen Kaynak Kullanımı Deneyi (MOXIE) cihazını kullanarak üretti.
NASA'ya göre , mikrodalga boyutundaki cihaz Kızıl Gezegene vardığından beri 4.3 ons (122 gram) oksijen üretti.
Bu, küçük bir köpeğin 10 saatte soluduğu nefese eşdeğer ve bilim insanlarına, bu yaşanmaz gezegende bir gün insan yaşamının sürdürülebileceği umudunu veriyor.
Washington'daki NASA Genel Merkezi Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü (STMD) teknoloji gösterileri direktörü Trudy Kortes, "Yerel kaynakları gelecekteki keşif misyonları için faydalı ürünlere dönüştürebilecek MOXIE gibi çığır açan bir teknolojiyi desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu teknolojiyi gerçek dünya koşullarında kanıtlayarak, astronotların Kızıl Gezegen'de 'karadan geçindikleri' bir geleceğe bir adım daha yaklaştık" dedi.
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