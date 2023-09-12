https://sputniknews.com.tr/20230912/ucuzcudan-4-dolara-aldigi-tablonun-6-yil-sonra-gercek-degerini-ogrendi-rekor-fiyata-satilabilir-1075400741.html

Ucuzcudan 4 dolara aldığı tablonun 6 yıl sonra gerçek değerini öğrendi: Rekor fiyata satılabilir

Ucuzcudan 4 dolara aldığı tablonun 6 yıl sonra gerçek değerini öğrendi: Rekor fiyata satılabilir

İkinci el eşya satan bir dükkandan 4 dolara bir tablo satın alan kadın, Amerikalı ressam N.C. Wyeth’in Helen Hunt Jackson'ın 'Ramona' isimli romanının 1939... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T10:46+0300

2023-09-12T10:46+0300

2023-09-12T10:46+0300

tablo

ikinci el

yaşam

dolar

eser

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kültür & sanat

sanat eseri

müzayede

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Değeri yıllar sonra anlaşılan sanat eserlerine bir yenisi daha eklendi. 2017 yılında New Hampshire'daki bir ikinci el mağazasından 'oldukça ağır ve tozlu' bir tablo satın alan kadın sadece 4 dolar ödeyerek mağazadan ayrıldı. CBS News'nin haberine göre, kadının tesadüfen bulduğu şey, Needham doğumlu sanatçı N.C. Wyeth'in bir tablosuydu. Eserin, Helen Hunt Jackson'ın 'Ramona' adlı romanının 1939 baskısı için yapılan dört illüstrasyondan biri olduğu ortaya çıktı.Bonhams müzayede evi sözcüsü, tabloyu satın alan kadının 6 yıl boyunca eserin gerçek değerini fark etmemesine dair şunları söyledi:Bunun üzerine nadide eseri satın alan kadın, tablosunu odasına asmaya, daha sonraysa onu dolabına saklamaya karar verdi. Tablo, yıllar sonra bir bahar temizliği sırasında tekrar gün yüzüne çıktı. Yeniden merakı alevlenen kadın, tabloyu Things Found in Walls (Duvarlarda Bulunan Şeyler) adlı bir sosyal medya grubunda paylaştı. Tablo, Maine’de yaşayan bir konservatör olan Lauren Lewis’in dikkatini çekti. Bu gözlemin üzerine 3 saat yol kat ederek tabloyu incelemeye giden Lewis, resmin 'gerçek ve değerli' bir parça olduğu sonucuna vardı. Bir müzayede evi ise 4 dolara alınan tablonun 250 bin dolara kadar satılabileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/koyun-dollyi-klonlayan-bilim-insani-hayatini-kaybetti--1075392745.html

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tablo, ikinci el, dolar, eser, tarihi eser, sanat, kültür & sanat, sanat eseri, müzayede