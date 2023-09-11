https://sputniknews.com.tr/20230911/koyun-dollyi-klonlayan-bilim-insani-hayatini-kaybetti--1075392745.html

Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı hayatını kaybetti

Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı hayatını kaybetti

Roslin Enstitüsü’nde 1996 yılında koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut 79 yaşında hayatını kaybetti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T21:02+0300

2023-09-11T21:02+0300

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yaşam

koyun

klonlama

ian wilmut

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Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı hayatını kaybetti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi. Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.

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