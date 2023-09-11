https://sputniknews.com.tr/20230911/koyun-dollyi-klonlayan-bilim-insani-hayatini-kaybetti--1075392745.html
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı hayatını kaybetti
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı hayatını kaybetti
Roslin Enstitüsü’nde 1996 yılında koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut 79 yaşında hayatını kaybetti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T21:02+0300
2023-09-11T21:02+0300
2023-09-11T21:02+0300
yaşam
koyun
klonlama
ian wilmut
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Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı hayatını kaybetti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi. Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.
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koyun dollyi kim konladı, koyun dolly ne zaman kolanlandı, ian wilmut kim
koyun dollyi kim konladı, koyun dolly ne zaman kolanlandı, ian wilmut kim
Koyun Dolly’i klonlayan bilim insanı hayatını kaybetti
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Roslin Enstitüsü’nde 1996 yılında koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut 79 yaşında hayatını kaybetti.
Nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly’i klonlayan İngiliz bilim adamı hayatını kaybetti.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly’i klonlayan bilim adamı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, “Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti” denildi.
Wilmut, Roslin Enstitüsü’nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut’a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.