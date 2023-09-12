Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
G-20 Zirvesi ve Sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230912/soygu-putin-ve-kim-jong-un-arasindaki-gorusmelere-katilacak-1075407949.html
Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak
Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T13:15+0300
2023-09-12T13:16+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
tren
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074044413_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_3847e3f28e96a295193e0d3d7a74f543.jpg
Peskov konuyla ilgili soruya "Evet, katılacak" yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Kuzey Kore savunma bakanları arasında ayrı bir toplantı yapılmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.Öte yandan sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin CTAK haber ajansı Kim Jong-un'un Rusya'ya gidişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 5.15 sularında, Rus Demiryolları sembolleri bulunan bir lokomotif tarafından çekilen yeşil vagonlu ve sarı şeritli zırhlı bir tren Primorsky Krai'deki Razdolnaya Nehri üzerindeki bir köprüden geçerek kuzeye yöneldi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/kuzey-kore-lideri-kimi-tasiyan-zirhli-tren-rusyaya-ulasti-1075397272.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074044413_49:0:848:599_1920x0_80_0_0_49fa744da97943f2939ceb04e38363ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, tren, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, tren, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler

Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak

13:15 12.09.2023 (güncellendi: 13:16 12.09.2023)
© İHA / BURAK ERSOYKim Jong-un- Sergey Şoygu
Kim Jong-un- Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© İHA / BURAK ERSOY
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmelere katılacağını söyledi.
Peskov konuyla ilgili soruya "Evet, katılacak" yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Kuzey Kore savunma bakanları arasında ayrı bir toplantı yapılmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin CTAK haber ajansı Kim Jong-un'un Rusya'ya gidişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 5.15 sularında, Rus Demiryolları sembolleri bulunan bir lokomotif tarafından çekilen yeşil vagonlu ve sarı şeritli zırhlı bir tren Primorsky Krai'deki Razdolnaya Nehri üzerindeki bir köprüden geçerek kuzeye yöneldi.
Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı
08:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала