https://sputniknews.com.tr/20230912/soygu-putin-ve-kim-jong-un-arasindaki-gorusmelere-katilacak-1075407949.html
Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak
Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T13:15+0300
2023-09-12T13:15+0300
2023-09-12T13:16+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
tren
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
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Peskov konuyla ilgili soruya "Evet, katılacak" yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Kuzey Kore savunma bakanları arasında ayrı bir toplantı yapılmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.Öte yandan sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin CTAK haber ajansı Kim Jong-un'un Rusya'ya gidişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 5.15 sularında, Rus Demiryolları sembolleri bulunan bir lokomotif tarafından çekilen yeşil vagonlu ve sarı şeritli zırhlı bir tren Primorsky Krai'deki Razdolnaya Nehri üzerindeki bir köprüden geçerek kuzeye yöneldi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/kuzey-kore-lideri-kimi-tasiyan-zirhli-tren-rusyaya-ulasti-1075397272.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, tren, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, tren, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler
Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak
13:15 12.09.2023 (güncellendi: 13:16 12.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmelere katılacağını söyledi.
Peskov konuyla ilgili soruya "Evet, katılacak" yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Kuzey Kore savunma bakanları arasında ayrı bir toplantı yapılmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin CTAK haber ajansı Kim Jong-un'un Rusya'ya gidişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 5.15 sularında, Rus Demiryolları sembolleri bulunan bir lokomotif tarafından çekilen yeşil vagonlu ve sarı şeritli zırhlı bir tren Primorsky Krai'deki Razdolnaya Nehri üzerindeki bir köprüden geçerek kuzeye yöneldi.