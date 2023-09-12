https://sputniknews.com.tr/20230912/soygu-putin-ve-kim-jong-un-arasindaki-gorusmelere-katilacak-1075407949.html

Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak

Kremlin: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin ve Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmelere katılacak

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T13:15+0300

2023-09-12T13:15+0300

2023-09-12T13:16+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

kuzey kore lideri kim jong un

kim yo jong

tren

vladimir putin

görüşme

ikili görüşme

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Peskov konuyla ilgili soruya "Evet, katılacak" yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Kuzey Kore savunma bakanları arasında ayrı bir toplantı yapılmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.Öte yandan sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin CTAK haber ajansı Kim Jong-un'un Rusya'ya gidişini gösteren fotoğraflar yayınladı. Moskova saatiyle (TSİ ile aynı) 5.15 sularında, Rus Demiryolları sembolleri bulunan bir lokomotif tarafından çekilen yeşil vagonlu ve sarı şeritli zırhlı bir tren Primorsky Krai'deki Razdolnaya Nehri üzerindeki bir köprüden geçerek kuzeye yöneldi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/kuzey-kore-lideri-kimi-tasiyan-zirhli-tren-rusyaya-ulasti-1075397272.html

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