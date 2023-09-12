https://sputniknews.com.tr/20230912/kuzey-kore-lideri-kimi-tasiyan-zirhli-tren-rusyaya-ulasti-1075397272.html

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı

Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı. Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T08:07+0300

2023-09-12T08:07+0300

2023-09-12T08:34+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

rusya

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren, Primorskiy Kray'daki Razdolnaya Nehri üzerinde yer alan köprüden geçerek Rusya topraklarına giriş yaptı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre Kim'in bulunduğu yeşil vagonlara sahip zırhlı tren, bu sabah 05:15'te Razdolnaya Nehri üzerindeki köprüden geçtikten sonra kuzeye doğru ilerlemeye devam etti.Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan istasyonundan 'son derece gizli' bir şekilde geçti. Ussriysk'te trenin lokomotif mürettebatı değiştirilecek ve ardından tren, Trans-Sibirya Demiryolu boyunca batıya doğru yoluna devam edecek.Kim Jong-un, Rusya'ya son ziyaretini Nisan 2019'da gerçekleştirmiş ve Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez bir araya gelmişti. Liderler, hem başbaşa hem de heyetler arası görüşmeler yapmış ve ardından basının sorularını yanıtlamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, temmuz ayında Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. 2020'den beri Rusya'dan Kuzey Kore'ye yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyan bu ziyaret sırasında Kim Jong-un, Rusya'yla savunma alanında işbirliğini geliştirme niyetinde olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kuzey-kore-ile-dostlugu-guclendirmeye-devam-edecegiz-1075393964.html

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