https://sputniknews.com.tr/20230912/kuzey-kore-lideri-kimi-tasiyan-zirhli-tren-rusyaya-ulasti-1075397272.html
Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı
Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı. Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T08:07+0300
2023-09-12T08:07+0300
2023-09-12T08:34+0300
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kuzey kore
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rusya
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren, Primorskiy Kray'daki Razdolnaya Nehri üzerinde yer alan köprüden geçerek Rusya topraklarına giriş yaptı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre Kim'in bulunduğu yeşil vagonlara sahip zırhlı tren, bu sabah 05:15'te Razdolnaya Nehri üzerindeki köprüden geçtikten sonra kuzeye doğru ilerlemeye devam etti.Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan istasyonundan 'son derece gizli' bir şekilde geçti. Ussriysk'te trenin lokomotif mürettebatı değiştirilecek ve ardından tren, Trans-Sibirya Demiryolu boyunca batıya doğru yoluna devam edecek.Kim Jong-un, Rusya'ya son ziyaretini Nisan 2019'da gerçekleştirmiş ve Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez bir araya gelmişti. Liderler, hem başbaşa hem de heyetler arası görüşmeler yapmış ve ardından basının sorularını yanıtlamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, temmuz ayında Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. 2020'den beri Rusya'dan Kuzey Kore'ye yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyan bu ziyaret sırasında Kim Jong-un, Rusya'yla savunma alanında işbirliğini geliştirme niyetinde olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kuzey-kore-ile-dostlugu-guclendirmeye-devam-edecegiz-1075393964.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, rusya
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, rusya
Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı
08:07 12.09.2023 (güncellendi: 08:34 12.09.2023) Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan zırhlı tren Rusya'ya ulaştı. Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan istasyonundan 'son derece gizli' bir şekilde geçti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren, Primorskiy Kray'daki Razdolnaya Nehri üzerinde yer alan köprüden geçerek Rusya topraklarına giriş yaptı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Kim'in bulunduğu yeşil vagonlara sahip zırhlı tren, bu sabah 05:15'te Razdolnaya Nehri üzerindeki köprüden geçtikten sonra kuzeye doğru ilerlemeye devam etti.
Rus devlet televizyonu Rossiya-1'in paylaştığı bilgiye göre tren, bu sabah Hasan istasyonundan 'son derece gizli' bir şekilde geçti. Ussriysk'te trenin lokomotif mürettebatı değiştirilecek ve ardından tren, Trans-Sibirya Demiryolu boyunca batıya doğru yoluna devam edecek.
Kim Jong-un, Rusya'ya son ziyaretini Nisan 2019'da gerçekleştirmiş ve Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez bir araya gelmişti. Liderler, hem başbaşa hem de heyetler arası görüşmeler yapmış ve ardından basının sorularını yanıtlamıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, temmuz ayında Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. 2020'den beri Rusya'dan Kuzey Kore'ye yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyan bu ziyaret sırasında Kim Jong-un, Rusya'yla savunma alanında işbirliğini geliştirme niyetinde olduğunu vurgulamıştı.