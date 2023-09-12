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https://sputniknews.com.tr/20230912/sibiryada-bir-tarlaya-acil-inis-yapan-airbus-ucaginin-yolcusu-panik-yasanmadi-1075416131.html
Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağının yolcusu: Panik yaşanmadı
Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağının yolcusu: Panik yaşanmadı
Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağının yolcularından Tamara Morgunova, her şeyin filmdeymiş gibi olup bittiğini, kaptan pilotun ve uçuş... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T19:03+0300
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sibirya
tarla
uçak
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Soçi-Omsk seferini yaparken Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus A320 uçağının yolcularından Morgunova, Sputnik’e demecinde her şeyin filmdeymiş gibi olup bittiğini, kaptan pilotların ve uçuş görevlilerinin ne yapılması gerektiğini anlattıklarını ve inişin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.Morgunova, “Panik yaşanmadı, çünkü kaptan pilotlar ve uçuş görevlileri nasıl davranılması ve ne yapılması gerektiğini açık ve net bir şekilde anlattı. Bu nedenle her şey bir filmdeymiş gibi oldu bitti. Uçak havalimanı ile bile kıyaslanamayacak, yumuşak bir şekilde indirildi” diye konuştu.Omsk'taki tren garında ‘elbette kendisi için endişelenen’ akrabaları tarafından karşılanacağını anlatan Morgunova, “Bugün tüm yolcuların ikinci doğum günü oldu” ifadelerini kullandı.‘Havalimanı inişine göre daha konforlu iniş oldu’Aynı uçağın yolcusu Mariya Buyan da inişin başarılı olduğunu, zeminle çarpışma olmadığını, ‘belki de havalimanı inişine göre bile daha konforlu iniş olduğunu’ anlattı.Buyan, “Bunu ancak uçuş görevlileri acil iniş yapılacağı anonsu yapınca anladık, uçuş halindeyken herhangi bir ses, tutuşma gibi herhangi bir şey olmadı. İnişin de oldukça iyi geçtiğini, hatta havalimanı inişine göre bile daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Dıştan hiçbir ses olmadı, yerle herhangi bir çarpışma da olmadı, (iniş) çok yumuşak bir şekilde gerçekleşti” diye olanları hatırladı.Herkes uçaktan çıktıktan sonra insanların gördükleri ilk şeyin ‘buğday tarlası’ olduğunu anlatan Buyan, “İlk aklıma gelen şey, artık annemi arayıp hayatta olduğumu söyleyebileceğimdi. Uçaktayken tüm bunlar yaşanırken tek bir şey düşündüm, ne olacak, nasıl bitecek, böyle bitecek. İşte bu kadar” ifadelerini kullandı.Uçaktaki tüm yolcuların sakin davrandıklarını, ‘hiç kimsenin gereksiz sorular sormadığını’ söyleyen Buyan, “Bunun için zaman da yoktu, her şey çok hızlı olup bitti” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230912/rusyada-bir-yolcu-ucagi-tarlaya-acil-inis-yapti-mucize-kurtulusla-murettebat-kahraman-ilan-edildi-1075401956.html
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sibirya, tarla, uçak, rusya

Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağının yolcusu: Panik yaşanmadı

19:03 12.09.2023 (güncellendi: 19:04 12.09.2023)
© Sputnik / Владимир Николаев / Multimedya arşivine gidinSibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağı
Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Владимир Николаев
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Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus uçağının yolcularından Tamara Morgunova, her şeyin filmdeymiş gibi olup bittiğini, kaptan pilotun ve uçuş görevlilerinin ne yapılması gerektiğini anlattıklarını ve inişin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini anlattı.
Soçi-Omsk seferini yaparken Sibirya’da bir tarlaya acil iniş yapan Airbus A320 uçağının yolcularından Morgunova, Sputnik’e demecinde her şeyin filmdeymiş gibi olup bittiğini, kaptan pilotların ve uçuş görevlilerinin ne yapılması gerektiğini anlattıklarını ve inişin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.
Morgunova, “Panik yaşanmadı, çünkü kaptan pilotlar ve uçuş görevlileri nasıl davranılması ve ne yapılması gerektiğini açık ve net bir şekilde anlattı. Bu nedenle her şey bir filmdeymiş gibi oldu bitti. Uçak havalimanı ile bile kıyaslanamayacak, yumuşak bir şekilde indirildi” diye konuştu.
Omsk'taki tren garında ‘elbette kendisi için endişelenen’ akrabaları tarafından karşılanacağını anlatan Morgunova, “Bugün tüm yolcuların ikinci doğum günü oldu” ifadelerini kullandı.

‘Havalimanı inişine göre daha konforlu iniş oldu’

Aynı uçağın yolcusu Mariya Buyan da inişin başarılı olduğunu, zeminle çarpışma olmadığını, ‘belki de havalimanı inişine göre bile daha konforlu iniş olduğunu’ anlattı.
Buyan, “Bunu ancak uçuş görevlileri acil iniş yapılacağı anonsu yapınca anladık, uçuş halindeyken herhangi bir ses, tutuşma gibi herhangi bir şey olmadı. İnişin de oldukça iyi geçtiğini, hatta havalimanı inişine göre bile daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Dıştan hiçbir ses olmadı, yerle herhangi bir çarpışma da olmadı, (iniş) çok yumuşak bir şekilde gerçekleşti” diye olanları hatırladı.
Herkes uçaktan çıktıktan sonra insanların gördükleri ilk şeyin ‘buğday tarlası’ olduğunu anlatan Buyan, “İlk aklıma gelen şey, artık annemi arayıp hayatta olduğumu söyleyebileceğimdi. Uçaktayken tüm bunlar yaşanırken tek bir şey düşündüm, ne olacak, nasıl bitecek, böyle bitecek. İşte bu kadar” ifadelerini kullandı.
Uçaktaki tüm yolcuların sakin davrandıklarını, ‘hiç kimsenin gereksiz sorular sormadığını’ söyleyen Buyan, “Bunun için zaman da yoktu, her şey çok hızlı olup bitti” diye konuştu.
Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
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