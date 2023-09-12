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https://sputniknews.com.tr/20230912/rusyada-bir-yolcu-ucagi-tarlaya-acil-inis-yapti-mucize-kurtulusla-murettebat-kahraman-ilan-edildi-1075401956.html
Rusya'da bir yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı: Mucize kurtuluşla mürettebat kahraman ilan edildi
Rusya'da bir yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı: Mucize kurtuluşla mürettebat kahraman ilan edildi
Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T11:18+0300
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uçak
rusya
yolcu uçağı
acil iniş
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Rusya'nın Devlet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü'nün bölgedeki bir temsilcisi, Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçağın Novosibirsk bölgesindeki bir tarla arazisine acil iniş yaptığını duyurdu.Novosibirsk Bölgesi Devlet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü'ne göre, uçakta 23'ü çocuk ve 6'sı mürettebat olmak üzere 159 yolcu bulunuyordu.. Zorlu inişin ardından herkesin tahliye edildiğini duyuran yetkililer, diğer uçaklarda, binalarda veya yapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu. Novosibirsk Bölgesi Sağlık Bakanlığı, olaydan sonra 5 yetişkinin sağlık kontrolüne alındığını, bunlardan 2 kişinin hafif morluklar ile, diğer 3'ünün ise yüksek tansiyon ile kazayı atlattığı bilgisini paylaştı.Soruşturma açıldı: 'İmkansız olan gerçekleşti'Ulaştırma Savcılığı soruşturma başlatırken, Soruşturma Komitesi de 'işletme güvenliği kurallarının ihlaline' ilişkin bir makale kapsamında ceza davası açtı. Yolculara da 100 bin ruble ödeneceği aktarıldı.Ural Havayolları CEO'su Sergey Skuratov düzenlediği basın toplantısında, uçağın acil iniş yapmasının nedeninin üç hidrolik sistemden birinin arızası olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili, "Hidrolik sistemin arızalanması, uçağın en azından iniş sırasında neredeyse kontrol edilemez hale gelmesi anlamına gelir. Hidrolik olarak da kontrol edilen kontrolsüz bir iniş takımıyla piste iniş yapmak vahim sonuçlara yol açabiliyor. Çünkü böyle bir durumda iniş takımının hangi yöne döndüğünü ve uçağın nereye gideceğini tahmin etmek imkansız" açıklaması yapıldı.Mürettebat tebrik edildiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu da uçağı Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya indirmeyi başaran pilotların alkışlanması ile başladı. Ayrıca Omsk bölgesi başkanı Vitaly Khotsenko da pilotlarını kahramanlar olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-felaketi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-3-bine-ulasti-1075400854.html
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uçak, rusya, yolcu uçağı, acil iniş
uçak, rusya, yolcu uçağı, acil iniş

Rusya'da bir yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı: Mucize kurtuluşla mürettebat kahraman ilan edildi

11:18 12.09.2023 (güncellendi: 11:19 12.09.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МЧС РФ / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.
Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Пресс-служба МЧС РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.
Rusya'nın Devlet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü'nün bölgedeki bir temsilcisi, Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait uçağın Novosibirsk bölgesindeki bir tarla arazisine acil iniş yaptığını duyurdu.
Novosibirsk Bölgesi Devlet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü'ne göre, uçakta 23'ü çocuk ve 6'sı mürettebat olmak üzere 159 yolcu bulunuyordu.. Zorlu inişin ardından herkesin tahliye edildiğini duyuran yetkililer, diğer uçaklarda, binalarda veya yapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini duyurdu.
Novosibirsk Bölgesi Sağlık Bakanlığı, olaydan sonra 5 yetişkinin sağlık kontrolüne alındığını, bunlardan 2 kişinin hafif morluklar ile, diğer 3'ünün ise yüksek tansiyon ile kazayı atlattığı bilgisini paylaştı.

Soruşturma açıldı: 'İmkansız olan gerçekleşti'

Ulaştırma Savcılığı soruşturma başlatırken, Soruşturma Komitesi de 'işletme güvenliği kurallarının ihlaline' ilişkin bir makale kapsamında ceza davası açtı. Yolculara da 100 bin ruble ödeneceği aktarıldı.
Ural Havayolları CEO'su Sergey Skuratov düzenlediği basın toplantısında, uçağın acil iniş yapmasının nedeninin üç hidrolik sistemden birinin arızası olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili, "Hidrolik sistemin arızalanması, uçağın en azından iniş sırasında neredeyse kontrol edilemez hale gelmesi anlamına gelir. Hidrolik olarak da kontrol edilen kontrolsüz bir iniş takımıyla piste iniş yapmak vahim sonuçlara yol açabiliyor. Çünkü böyle bir durumda iniş takımının hangi yöne döndüğünü ve uçağın nereye gideceğini tahmin etmek imkansız" açıklaması yapıldı.

Mürettebat tebrik edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu da uçağı Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya indirmeyi başaran pilotların alkışlanması ile başladı. Ayrıca Omsk bölgesi başkanı Vitaly Khotsenko da pilotlarını kahramanlar olarak nitelendirdi.
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