Rusya Dışişleri: ABD’nin Ukrayna’ya olası uzun menzilli füze tedariki tırmanmaya yol açar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
G-20 Zirvesi ve Sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-disisleri-abdnin-ukraynaya-olasi-uzun-menzilli-fuze-tedariki-tirmanmaya-yol-acar-1075420446.html
Rusya Dışişleri: ABD’nin Ukrayna’ya olası uzun menzilli füze tedariki tırmanmaya yol açar
Rusya Dışişleri: ABD’nin Ukrayna’ya olası uzun menzilli füze tedariki tırmanmaya yol açar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya olası misket bombalı uzun menzilli füze tedarikinin krizi tırmandıracağını ve daha büyük can... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T23:02+0300
2023-09-12T23:02+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna krizi
misket bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075272191_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_a7b98f93a972ed5fc7bce8e1c997d276.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine açıklamasında, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya misket bombalı uzun menzilli füze sevkiyatına onay vermeye yakın olduğu yönündeki haberi değerlendirdi.Zaharova, “Bu sevkiyatlar devam ediyor. Bunun krizin tırmanması üzerinde etkisi olacak. Tüm bunlar daha büyük can kayıplarına yol açacak” diye konuştu.“Silah tedariki sadece istikrarı bozan değil aynı zamanda çatışmayı kışkırtan bir faktör” diyen Rus diplomat, “Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek teslimatlar, Avrupalıların bizzat geliştirdiği çok sayıda belgeyi ihlal ediyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-ukraynaya-misket-bombalari-tedarikine-iliskin-haberler-oldukca-endise-verici-1075419853.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/07/1075272191_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c50d4179a2af97d8742d1e2cfd44d170.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, misket bombası
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, misket bombası

Rusya Dışişleri: ABD’nin Ukrayna’ya olası uzun menzilli füze tedariki tırmanmaya yol açar

23:02 12.09.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya olası misket bombalı uzun menzilli füze tedarikinin krizi tırmandıracağını ve daha büyük can kayıplarına yol açacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine açıklamasında, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya misket bombalı uzun menzilli füze sevkiyatına onay vermeye yakın olduğu yönündeki haberi değerlendirdi.
Zaharova, “Bu sevkiyatlar devam ediyor. Bunun krizin tırmanması üzerinde etkisi olacak. Tüm bunlar daha büyük can kayıplarına yol açacak” diye konuştu.
“Silah tedariki sadece istikrarı bozan değil aynı zamanda çatışmayı kışkırtan bir faktör” diyen Rus diplomat, “Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek teslimatlar, Avrupalıların bizzat geliştirdiği çok sayıda belgeyi ihlal ediyor” diye ekledi.
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
Ukrayna krizi
BM: Ukrayna’ya misket bombaları tedarikine ilişkin haberler oldukça endişe verici
22:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала