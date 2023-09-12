https://sputniknews.com.tr/20230912/rusya-disisleri-abdnin-ukraynaya-olasi-uzun-menzilli-fuze-tedariki-tirmanmaya-yol-acar-1075420446.html

Rusya Dışişleri: ABD’nin Ukrayna’ya olası uzun menzilli füze tedariki tırmanmaya yol açar

Rusya Dışişleri: ABD’nin Ukrayna’ya olası uzun menzilli füze tedariki tırmanmaya yol açar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya olası misket bombalı uzun menzilli füze tedarikinin krizi tırmandıracağını ve daha büyük can... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T23:02+0300

2023-09-12T23:02+0300

2023-09-12T23:02+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna krizi

misket bombası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine açıklamasında, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya misket bombalı uzun menzilli füze sevkiyatına onay vermeye yakın olduğu yönündeki haberi değerlendirdi.Zaharova, “Bu sevkiyatlar devam ediyor. Bunun krizin tırmanması üzerinde etkisi olacak. Tüm bunlar daha büyük can kayıplarına yol açacak” diye konuştu.“Silah tedariki sadece istikrarı bozan değil aynı zamanda çatışmayı kışkırtan bir faktör” diyen Rus diplomat, “Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek teslimatlar, Avrupalıların bizzat geliştirdiği çok sayıda belgeyi ihlal ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-ukraynaya-misket-bombalari-tedarikine-iliskin-haberler-oldukca-endise-verici-1075419853.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, misket bombası