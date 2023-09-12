https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-ukraynaya-misket-bombalari-tedarikine-iliskin-haberler-oldukca-endise-verici-1075419853.html

BM: Ukrayna’ya misket bombaları tedarikine ilişkin haberler oldukça endişe verici

BM: Ukrayna’ya misket bombaları tedarikine ilişkin haberler oldukça endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM'nin Ukrayna'daki çatışma ortamında misket bombaları... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T22:46+0300

2023-09-12T22:46+0300

2023-09-12T22:46+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

bm

misket bombası

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a17be7f339484e542bb22bbd8b4c881a.png

BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuşan Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM'nin Ukrayna'daki çatışma ortamında misket bombaları içeren mühimmatların tedarikine ilişkin haberler nedeniyle duyduğu endişeleri dile getirdi.'Bu tür silahlar geçmişte kalmalı'Nakamitsu, “Savaş sırasında misket bombalarının tedarikine ve kullanımına ilişkin haberler oldukça kaygı vericidir. BM Genel Sekreteri defalarca misket bombası içeren mühimmatların kullanımına derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu tür silahlar geçmişte kalmalı” ifadelerini kullandı.Rusya daha önce Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için yasal hedef haline geleceğini belirtmişti. NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıkları’ ve bunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarısına katkıda bulunmayacağı ve olumsuz etkisi olacağı kaydedilmişti. Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda ‘İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde’ personel yetiştirerek Ukrayna’daki çatışmada doğrudan yer aldığını ifade etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), bm, misket bombası, ukrayna krizi