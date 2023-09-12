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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-ukraynaya-misket-bombalari-tedarikine-iliskin-haberler-oldukca-endise-verici-1075419853.html
BM: Ukrayna’ya misket bombaları tedarikine ilişkin haberler oldukça endişe verici
BM: Ukrayna’ya misket bombaları tedarikine ilişkin haberler oldukça endişe verici
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM'nin Ukrayna'daki çatışma ortamında misket bombaları... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T22:46+0300
2023-09-12T22:46+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
bm
misket bombası
ukrayna krizi
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BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuşan Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM'nin Ukrayna'daki çatışma ortamında misket bombaları içeren mühimmatların tedarikine ilişkin haberler nedeniyle duyduğu endişeleri dile getirdi.'Bu tür silahlar geçmişte kalmalı'Nakamitsu, “Savaş sırasında misket bombalarının tedarikine ve kullanımına ilişkin haberler oldukça kaygı vericidir. BM Genel Sekreteri defalarca misket bombası içeren mühimmatların kullanımına derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu tür silahlar geçmişte kalmalı” ifadelerini kullandı.Rusya daha önce Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için yasal hedef haline geleceğini belirtmişti. NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıkları’ ve bunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarısına katkıda bulunmayacağı ve olumsuz etkisi olacağı kaydedilmişti. Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda ‘İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde’ personel yetiştirerek Ukrayna’daki çatışmada doğrudan yer aldığını ifade etmişti.
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birleşmiş milletler (bm), bm, misket bombası, ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm), bm, misket bombası, ukrayna krizi

BM: Ukrayna’ya misket bombaları tedarikine ilişkin haberler oldukça endişe verici

22:46 12.09.2023
© AABM - Birleşmiş Milletler
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM'nin Ukrayna'daki çatışma ortamında misket bombaları içeren mühimmatların tedarikine ilişkin haberler nedeniyle büyük endişe duyduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuşan Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BM'nin Ukrayna'daki çatışma ortamında misket bombaları içeren mühimmatların tedarikine ilişkin haberler nedeniyle duyduğu endişeleri dile getirdi.

'Bu tür silahlar geçmişte kalmalı'

Nakamitsu, “Savaş sırasında misket bombalarının tedarikine ve kullanımına ilişkin haberler oldukça kaygı vericidir. BM Genel Sekreteri defalarca misket bombası içeren mühimmatların kullanımına derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu tür silahlar geçmişte kalmalı” ifadelerini kullandı.
Rusya daha önce Ukrayna’ya silah tedariki nedeniyle NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için yasal hedef haline geleceğini belirtmişti. NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah tedarik ederek ‘ateşle oynadıkları’ ve bunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarısına katkıda bulunmayacağı ve olumsuz etkisi olacağı kaydedilmişti.
Lavrov ayrıca ABD ve NATO’nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda ‘İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde’ personel yetiştirerek Ukrayna’daki çatışmada doğrudan yer aldığını ifade etmişti.
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