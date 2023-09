Rus tarım üreticilerinden World Food İstanbul fuarında 50 milyon dolarlık potansiyele sahip toplantı

https://sputniknews.com.tr/20230912/rus-tarim-ureticilerinden-world-food-istanbul-fuarinda-50-milyon-dolarlik-potansiyele-sahip-1075414378.html

World Food İstanbul 2023 fuarının ilk gününden itibaren Rus üreticileri bir çatı altında toplayan Made in Russia markası, dünyanın dört bir yanından gelen tarım sektörünün temsilcileri arasında büyük ilgi gördü.Made in Russia standında 4 gün süren fuar boyunca Rus firmalar Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Suriye, Lübnan, Sırbistan, Azerbaycan, İran, Çin ve diğer ülkelerden gelen potansiyel ortaklarla 440'ın üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıların genel iş potansiyeli 50 milyon dolar civarında olduğu bilgisi de yetkililer tarafından paylaşıldı.Rus ihracatçılar, İstanbul Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Müstakil Sanayici ve Girişimciler Derneği gibi Türk iş dünyası örgütleriyle bir araya gelerek anlamlı görüşmeler yapma fırsatı buldu. Ayrıca Rusy şirketlerinin potansiyel ortakları arasında büyük distribütörler, toptancılar, çevrimiçi mağazalar, perakende zincirleri ve yerel iş örgütlerinin temsilcileri yer aldı.Made in Russia markalı toplu standı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da ziyaret etti. 8 Eylül'de, World Food İstanbul 2023 Fuar programının en önemli etkinliklerinden biri 'Gıda İhracatında Yeni Pazarlar ve Büyüme Stratejileri' (New Markets and Growth Strategies in Food Exports) konulu panel gerçekleşti; panelde Rusya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliği ve ihracatın geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı oturumda, Rusya İhracat Merkezi'nin Uluslararası Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Nadjibullo Jabbori, tarım sanayisinin 'Made in Russia' markasıyla Türkiye'ye ihraç edeceği ürünleri anlattı.

