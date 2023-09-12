Rus tarım üreticilerinden World Food İstanbul fuarında 50 milyon dolarlık potansiyele sahip toplantı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
G-20 Zirvesi ve Sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230912/rus-tarim-ureticilerinden-world-food-istanbul-fuarinda-50-milyon-dolarlik-potansiyele-sahip-1075414378.html
Rus tarım üreticilerinden World Food İstanbul fuarında 50 milyon dolarlık potansiyele sahip toplantı
Rus tarım üreticilerinden World Food İstanbul fuarında 50 milyon dolarlık potansiyele sahip toplantı
6-9 Eylül tarihlerinde İstanbul'da (Türkiye) uluslararası yiyecek ve içecek fuarı World Food İstanbul 2023 düzenlendi. 30 Rus üretici Made in Russia markası... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T17:27+0300
2023-09-12T17:31+0300
world food moscow gıda fuarı
worldfood istanbul
yaşam
mutfak
suudi arabistan
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075246613_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_8e5d3226906ab440cb7c4c24a126ed4b.jpg
World Food İstanbul 2023 fuarının ilk gününden itibaren Rus üreticileri bir çatı altında toplayan Made in Russia markası, dünyanın dört bir yanından gelen tarım sektörünün temsilcileri arasında büyük ilgi gördü.Made in Russia standında 4 gün süren fuar boyunca Rus firmalar Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Suriye, Lübnan, Sırbistan, Azerbaycan, İran, Çin ve diğer ülkelerden gelen potansiyel ortaklarla 440'ın üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıların genel iş potansiyeli 50 milyon dolar civarında olduğu bilgisi de yetkililer tarafından paylaşıldı.Rus ihracatçılar, İstanbul Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Müstakil Sanayici ve Girişimciler Derneği gibi Türk iş dünyası örgütleriyle bir araya gelerek anlamlı görüşmeler yapma fırsatı buldu. Ayrıca Rusy şirketlerinin potansiyel ortakları arasında büyük distribütörler, toptancılar, çevrimiçi mağazalar, perakende zincirleri ve yerel iş örgütlerinin temsilcileri yer aldı.Made in Russia markalı toplu standı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da ziyaret etti. 8 Eylül'de, World Food İstanbul 2023 Fuar programının en önemli etkinliklerinden biri 'Gıda İhracatında Yeni Pazarlar ve Büyüme Stratejileri' (New Markets and Growth Strategies in Food Exports) konulu panel gerçekleşti; panelde Rusya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliği ve ihracatın geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı oturumda, Rusya İhracat Merkezi'nin Uluslararası Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Nadjibullo Jabbori, tarım sanayisinin 'Made in Russia' markasıyla Türkiye'ye ihraç edeceği ürünleri anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-gida-urunleri-world-food-istanbulda-dogal-peynirler-altay-otlari-astronotlar-icin-havyar-1075245502.html
suudi arabistan
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075246613_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_9ed0427862ff3bda01f9b2d36995529d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
world food moscow gıda fuarı, worldfood istanbul, mutfak, suudi arabistan, lübnan
world food moscow gıda fuarı, worldfood istanbul, mutfak, suudi arabistan, lübnan

Rus tarım üreticilerinden World Food İstanbul fuarında 50 milyon dolarlık potansiyele sahip toplantı

17:27 12.09.2023 (güncellendi: 17:31 12.09.2023)
© FotoğrafUluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı World Food İstanbul 2023 6 Eylül tarihinde İstanbul'da açıldı.
Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı World Food İstanbul 2023 6 Eylül tarihinde İstanbul'da açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
6-9 Eylül tarihlerinde İstanbul'da (Türkiye) uluslararası yiyecek ve içecek fuarı World Food İstanbul 2023 düzenlendi. 30 Rus üretici Made in Russia markası altında Rusya İhracat Merkezi tarafından kurulan ulusal kolektif stant çatısı altında ürünlerini sergiledi.
World Food İstanbul 2023 fuarının ilk gününden itibaren Rus üreticileri bir çatı altında toplayan Made in Russia markası, dünyanın dört bir yanından gelen tarım sektörünün temsilcileri arasında büyük ilgi gördü.
Made in Russia standında 4 gün süren fuar boyunca Rus firmalar Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Suriye, Lübnan, Sırbistan, Azerbaycan, İran, Çin ve diğer ülkelerden gelen potansiyel ortaklarla 440'ın üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıların genel iş potansiyeli 50 milyon dolar civarında olduğu bilgisi de yetkililer tarafından paylaşıldı.
Rus ihracatçılar, İstanbul Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Müstakil Sanayici ve Girişimciler Derneği gibi Türk iş dünyası örgütleriyle bir araya gelerek anlamlı görüşmeler yapma fırsatı buldu. Ayrıca Rusy şirketlerinin potansiyel ortakları arasında büyük distribütörler, toptancılar, çevrimiçi mağazalar, perakende zincirleri ve yerel iş örgütlerinin temsilcileri yer aldı.
Made in Russia markalı toplu standı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da ziyaret etti. 8 Eylül'de, World Food İstanbul 2023 Fuar programının en önemli etkinliklerinden biri 'Gıda İhracatında Yeni Pazarlar ve Büyüme Stratejileri' (New Markets and Growth Strategies in Food Exports) konulu panel gerçekleşti; panelde Rusya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliği ve ihracatın geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı oturumda, Rusya İhracat Merkezi'nin Uluslararası Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Nadjibullo Jabbori, tarım sanayisinin 'Made in Russia' markasıyla Türkiye'ye ihraç edeceği ürünleri anlattı.
Rus gıda ürünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
YAŞAM
Rus gıda ürünleri World Food İstanbul'da: Doğal peynirler, Altay otları, astronotlar için havyar...
6 Eylül, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала