Rus gıda ürünleri World Food İstanbul'da: Doğal peynirler, Altay otları, astronotlar için havyar...

Türkiye’nin uluslararası gıda ve içecek alanındaki en büyük fuarı 'World Food İstanbul 2023' başladı. Toplamda 30 ayrı çeşit Rus eti, süt ürünleri, yağ, havyar ve hazır gıda üreticilerinin yanı sıra içecekler, şekerlemeler, gıda bileşenleri, deterjanlar ve temizlik ürünleri üreticileri ürünlerini Made in Russia markası altında sergileniyor.Ayrıca Made in Russia, bu yılki fuarın en büyük ulusal sergilerinden biri oldu. Bu ürünler, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin 1A, 1, 7 nolu standlarında 600 metrekareden fazla alanda sergilenirken; sadece doğal katkı maddelerin eklenmesiyle yüksek kaliteli sütten yapılmış doğal peynirler, üretim teknolojisi sarımsak ve baharatların yararlı özelliklerinin tuz kristallerine emilmesine dayanan Adıge tuzu dahil olmak üzere çeşitli gıda maddeleri de bulunuyor.Ziyaretçiler ayrıca Altay ve Doğu Sibirya'nın eşsiz ikliminde yetişen çevre dostu hammaddelerden üretilmiş bitki çaylarını, aromalı çayları, kuru içecek konsantreleri ve daha fazlası olmak üzere doğal sağlık ürünlerini de görme fırsatı buluyor.Rus mutfağının sembolü, Rusya'nın 'siyah altını' olan havyar da aynı stantta ziyaretçilerini bekliyor. Rusya'nın en eski balık çiftliklerinden biri Made in Russia standında havyarını sergiliyor. Rus üreticinin bu ürünü, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) çalışan astronotların diyetlerinde de yer alıyor.World Food İstanbul 2023 Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 40 ülkeden 1500’e yakın yerli ve yabancı katılımcıyı 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ağırlıyor.

