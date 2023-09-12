https://sputniknews.com.tr/20230912/masterchefte-mehmet-sef-program-sirasinda-rahatsizlandi-1075397414.html

Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında rahatsızlandı

Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında rahatsızlandı

Yarışmacıların döner yaptığı bölümde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, program sırasında rahatsızlandı. Yalçınkaya'nın tansiyonunun yükseldiği ifade edildi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T08:46+0300

2023-09-12T08:46+0300

2023-09-12T08:46+0300

yaşam

masterchef

tansiyon

mehmet yalçınkaya

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Masterchef Allstar'ın dün akşam (11 Eylül 2023) yayınlanan bölümünde takımların yeni kaptanlarını belirlemek için jüri üyeleri yarışmacılardan et döner yapmaları istendi. Döner yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda tadım için şeflere servis yaptı. Tadımları bitiren şefler kendi aralarında değerlendirme yaptıktan sonra 7 yarışmacıyı öne çağırdı. Mehmet Şef ise ekipten sandalye ve soda istedi. Yalçınkaya'nın program sırasında tansiyonunun 18.9 olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/masterchef-danilo-zanna-kendi-calisanlari-tarafindan-darp-edildi-1073726328.html

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masterchef, tansiyon, mehmet yalçınkaya