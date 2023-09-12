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Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında rahatsızlandı
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında rahatsızlandı
Yarışmacıların döner yaptığı bölümde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, program sırasında rahatsızlandı. Yalçınkaya'nın tansiyonunun yükseldiği ifade edildi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T08:46+0300
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yaşam
masterchef
tansiyon
mehmet yalçınkaya
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Masterchef Allstar'ın dün akşam (11 Eylül 2023) yayınlanan bölümünde takımların yeni kaptanlarını belirlemek için jüri üyeleri yarışmacılardan et döner yapmaları istendi. Döner yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda tadım için şeflere servis yaptı. Tadımları bitiren şefler kendi aralarında değerlendirme yaptıktan sonra 7 yarışmacıyı öne çağırdı. Mehmet Şef ise ekipten sandalye ve soda istedi. Yalçınkaya'nın program sırasında tansiyonunun 18.9 olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/masterchef-danilo-zanna-kendi-calisanlari-tarafindan-darp-edildi-1073726328.html
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masterchef, tansiyon, mehmet yalçınkaya
masterchef, tansiyon, mehmet yalçınkaya

Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında rahatsızlandı

08:46 12.09.2023
© İHA / İHAÜnlü şef Mehmet Yalçınkaya
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© İHA / İHA
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Yarışmacıların döner yaptığı bölümde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, program sırasında rahatsızlandı. Yalçınkaya'nın tansiyonunun yükseldiği ifade edildi.
Masterchef Allstar'ın dün akşam (11 Eylül 2023) yayınlanan bölümünde takımların yeni kaptanlarını belirlemek için jüri üyeleri yarışmacılardan et döner yapmaları istendi.
Döner yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda tadım için şeflere servis yaptı.
Tadımları bitiren şefler kendi aralarında değerlendirme yaptıktan sonra 7 yarışmacıyı öne çağırdı. Mehmet Şef ise ekipten sandalye ve soda istedi.
Yalçınkaya'nın program sırasında tansiyonunun 18.9 olduğu belirtildi.
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