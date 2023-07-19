https://sputniknews.com.tr/20230719/masterchef-danilo-zanna-kendi-calisanlari-tarafindan-darp-edildi-1073726328.html

MasterChef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darp edildi

MasterChef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darp edildi

MasterChef Türkiye'de jurilik de yapan İtalyan Şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından, polis... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T18:31+0300

2023-07-19T18:31+0300

2023-07-19T18:31+0300

yaşam

danilo zanna

darp

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TV 8'de yayınlanan MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, çalışanlarının saldırısına uğradı.TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre, alışveriş merkezi (AVM) Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.

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Sputnik Türkiye

danilo zanna, darp