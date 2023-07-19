https://sputniknews.com.tr/20230719/masterchef-danilo-zanna-kendi-calisanlari-tarafindan-darp-edildi-1073726328.html
MasterChef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darp edildi
MasterChef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darp edildi
MasterChef Türkiye'de jurilik de yapan İtalyan Şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından, polis... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T18:31+0300
2023-07-19T18:31+0300
2023-07-19T18:31+0300
yaşam
danilo zanna
darp
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TV 8'de yayınlanan MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, çalışanlarının saldırısına uğradı.TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre, alışveriş merkezi (AVM) Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.
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danilo zanna, darp
MasterChef Danilo Zanna, kendi çalışanları tarafından darp edildi
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MasterChef Türkiye'de jurilik de yapan İtalyan Şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından, polis tarafları karakola götürdü.
TV 8'de yayınlanan MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, çalışanlarının saldırısına uğradı.
TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre
, alışveriş merkezi (AVM) Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.
Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.
Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.