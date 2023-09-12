https://sputniknews.com.tr/20230912/kilicdaroglu-acikladi-bir-insan-basariliysa-neden-degistirilsin-elbette-ekrem-imamoglu-adayimizdir-1075418137.html

Kılıçdaroğlu açıkladı: Bir insan başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır

Kılıçdaroğlu açıkladı: Bir insan başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayanın, halen İBB Başkanı olan İmamoğlu olacağını belirterek, "Bir insan bir görevde başarılıysa... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T20:32+0300

2023-09-12T20:32+0300

2023-09-12T20:32+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Sözcü TV moderatörü İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayanın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” dedi.“Türkiye bir seçimden çıktı ve yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu süreçte ittifaklar ve CHP çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma da daha çok sizin isminiz üzerinden yapılıyor. Bu tartışmalardan nasıl etkileniyorsunuz?” sorusunu ise, Kılıçdaroğu şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230910/kilicdaroglundan-mansur-yavas-aciklamasi-1075363113.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)