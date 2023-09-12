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https://sputniknews.com.tr/20230912/kilicdaroglu-acikladi-bir-insan-basariliysa-neden-degistirilsin-elbette-ekrem-imamoglu-adayimizdir-1075418137.html
Kılıçdaroğlu açıkladı: Bir insan başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır
Kılıçdaroğlu açıkladı: Bir insan başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayanın, halen İBB Başkanı olan İmamoğlu olacağını belirterek, "Bir insan bir görevde başarılıysa... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T20:32+0300
2023-09-12T20:32+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Sözcü TV moderatörü İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayanın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” dedi.“Türkiye bir seçimden çıktı ve yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu süreçte ittifaklar ve CHP çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma da daha çok sizin isminiz üzerinden yapılıyor. Bu tartışmalardan nasıl etkileniyorsunuz?” sorusunu ise, Kılıçdaroğu şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230910/kilicdaroglundan-mansur-yavas-aciklamasi-1075363113.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Kılıçdaroğlu açıkladı: Bir insan başarılıysa neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır

20:32 12.09.2023
© AA / Mehmet KamanKemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA / Mehmet Kaman
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayanın, halen İBB Başkanı olan İmamoğlu olacağını belirterek, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” dedi.
Sözcü TV moderatörü İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayanın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” dedi.
“Türkiye bir seçimden çıktı ve yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu süreçte ittifaklar ve CHP çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma da daha çok sizin isminiz üzerinden yapılıyor. Bu tartışmalardan nasıl etkileniyorsunuz?” sorusunu ise, Kılıçdaroğu şu yanıtı verdi:
Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle… Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz.
İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: 'Mansur Bey bizim adayımızdır'
10 Eylül, 17:12
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